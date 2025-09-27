Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:44

Названо возможное условие наступления мира на Украине

Аналитик Коротченко: для наступления мира нужно уничтожить энергетику Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Мирное соглашение на условиях России может быть подписано после уничтожения топливно-энергетического комплекса Украины, заявил NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона», военный аналитик Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что только массированные удары по объектам электроэнергетики противника лишат его возможности сопротивляться.

Необходимо масштабировать удары по электроэнергетике и топливно-энергетическому комплексу Украины с целью подорвать возможности режима [Владимира] Зеленского (президент Украины. ― NEWS.ru). Эту задачу необходимо решать масштабными ударами для того, чтобы по крайней мере к началу зимнего сезона Украина была парализована и пошла на учет существующих реалий, подписав мирное соглашение на тех условиях, которые были сформулированы Россией в меморандуме, переданном киевскому режиму в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле, ― объяснил Коротченко.

Также военный аналитик отметил, что периодически появляющиеся новые виды украинских беспилотников не имеют принципиальных отличий от старых. Для борьбы с этими дронами России необходимо наращивать объем выпуска систем противовоздушной обороны и создавать прикрытие наиболее важных объектов, в том числе в глубине территории РФ, пояснил он. Коротченко добавил, что сейчас российские зенитно-ракетные комплексы решают эти задачи.

Беспилотники «Зозуля» не опаснее тех, которые уже есть на Украине на вооружении. В программе создания боевых беспилотников Украина концентрирует все имеющиеся возможности ведущих европейских стран НАТО. Поэтому новые разработки будут появляться, и это всего лишь один из эпизодов этого глобального противостояния. Для России критически важно масштабировать выпуск систем противовоздушной обороны, способных успешно противостоять этой угрозе. У нас сегодня вся линейка российских зенитно-ракетных комплексов решает такие задачи, вопрос в наращивании производства и насыщении войск, ― подытожил Коротченко.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что президент США Дональд Трамп может передать Украине крылатые ракеты Tomahawk и ракеты ATACMS. Он подчеркнул, что это оружие уже знакомо российским военным, поэтому понимание, как ему противостоять, есть.

СВО
Россия
Украина
дроны
Софья Якимова
С. Якимова
