Собянин отметил успехи столичных школьников на олимпиаде по астрономии

Сразу шесть школьников из Москвы завоевали золотые медали на Открытой международной астрономической олимпиаде на федеральной территории «Сириус», написал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, абсолютной победительницей соревнований стала Екатерина Чуркина из школы № 179, набравшая наибольшее количество баллов.

Екатерина Чуркина из школы № 179 набрала больше всего баллов и стала абсолютной победительницей соревнования, — говорится в сообщении.

Среди медалистов также оказались еще двое учеников из школы № 179, учащиеся лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова, школы Центра педагогического мастерства и школы «Летово». Сама олимпиада проходила с 20 по 27 сентября. Участие в ней приняли дети из 20 стран.

