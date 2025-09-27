Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 16:39

Собянин отметил успехи столичных школьников на олимпиаде по астрономии

Собянин: школьники из Москвы завоевали медали на олимпиаде по астрономии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сразу шесть школьников из Москвы завоевали золотые медали на Открытой международной астрономической олимпиаде на федеральной территории «Сириус», написал в Telegram-канале мэр города Сергей Собянин. По его словам, абсолютной победительницей соревнований стала Екатерина Чуркина из школы № 179, набравшая наибольшее количество баллов.

Екатерина Чуркина из школы № 179 набрала больше всего баллов и стала абсолютной победительницей соревнования, — говорится в сообщении.

Среди медалистов также оказались еще двое учеников из школы № 179, учащиеся лицея «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова, школы Центра педагогического мастерства и школы «Летово». Сама олимпиада проходила с 20 по 27 сентября. Участие в ней приняли дети из 20 стран.

Ранее Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, предоставляющий новые возможности для выпускников 9-х классов, не сдавших государственную итоговую аттестацию (ГИА). Документ предполагает, что такие школьники смогут бесплатно освоить рабочую специальность, параллельно готовясь к пересдаче экзаменов.

