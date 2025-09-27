«Политика зачистки»: названа реальная причина увольнений в ФБР из-за BLM

Президент США Дональд Трамп избавляется от нелояльных сотрудников ФБР, увольняя тех, кто поддерживал Демпартию и движение Black Lives Matter, заявил политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что летом 2020 года последователи BLM разносили американские города, а правоохранители и федеральные власти ничего с этим не делали, а некоторые даже поддерживали протестующих.

Это, конечно, очень важный сигнал всем другим федеральным агентам, кто нелоялен Трампу и поддерживает Демпартию, что если они будут так публично высказывать свою политическую позицию, то их тоже уволят, а может, даже под суд отдадут, как, например, отставного главу ФБР Джеймса Коми, которому сейчас грозит до 10 лет заключения за то, что он в свое время пытался уличить Трампа в связях с Россией. Поэтому это политика зачистки, — пояснил политолог.

Американист выразил мнение, что эта зачистка будет продолжаться. По словам Дудакова, не всем это нравится, но ожидать каких-либо протестов пока не стоит.

Другое дело, что, конечно, некоторые из этих самых федералов могут просто саботировать политику Трампа, не проводить нормальных расследований, делать так, чтобы правоохранительная система США стала еще более дисфункциональной, чем она есть сейчас, — заключил эксперт.

Ранее ФБР США уволило группу сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени на акции протеста в Вашингтоне после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. Кадровые решения принимались постепенно и завершились увольнением примерно двух десятков человек.