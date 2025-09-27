Директор школы не допустил до экзаменов троечников и попал в скандал

Директор основной общеобразовательной школы села Кулевчи Варненского района Челябинской области незаконно не допустил троих учеников к государственной итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел в мае. В отношении директора образовательного учреждения возбуждено административное дело.

В мае текущего года трое учащихся МОУ «ООШ» с. Кулевчи по инициативе директора школы не были допущены к прохождению государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что годовые оценки учеников не были ниже удовлетворительных. После вмешательства прокуратуры несовершеннолетним предоставили право повторной сдачи экзаменов в дополнительный период.

