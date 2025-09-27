Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 14:51

Директор школы не допустил до экзаменов троечников и попал в скандал

В Челябинской области директор школы незаконно не пустил учеников на экзамен

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Директор основной общеобразовательной школы села Кулевчи Варненского района Челябинской области незаконно не допустил троих учеников к государственной итоговой аттестации, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Инцидент произошел в мае. В отношении директора образовательного учреждения возбуждено административное дело.

В мае текущего года трое учащихся МОУ «ООШ» с. Кулевчи по инициативе директора школы не были допущены к прохождению государственной итоговой аттестации в форме основного государственного экзамена, — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что годовые оценки учеников не были ниже удовлетворительных. После вмешательства прокуратуры несовершеннолетним предоставили право повторной сдачи экзаменов в дополнительный период.

Ранее в городе Иваново учительница пригрозила подростку побоями и изнасилованием. За пару дней до начала учебного года в Сети появилась аудиозапись разговора педагога с восьмиклассником. Женщина заявила, что некие мужчины найдут подростка и сильно изобьют его.

