Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 13:22

В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций

Пезешкиан: США требовали от Ирана запасы урана для отсрочки санкций

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office apaim/Keystone Press Agency/Global Look Press

США предлагали Ирану трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН, но требовали в обмен передать весь обогащенный уран, заявил иранский лидер Масуд Пезешкиан. По его словам, такое требование Вашингтона неприемлемо и фактически невозможно для исполнения, передает IRIB.

Требование американцев неприемлемо. Они хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен дадут три месяца, что абсолютно неприемлемо, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что удары США не разрушили ядерную инфраструктуру страны. Он добавил, что Тегеран намерен и дальше реализовывать мирную программу по развитию атомной энергетики.

Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с США в нынешних условиях не имеют смысла. Он подчеркнул, что такой диалог не принесет пользы и не сможет предотвратить возможный ущерб. Хаменеи назвал предлагаемый Соединенными Штатами формат не диалогом, а диктатом. По его словам, Вашингтон заранее определил итог, потребовав полной остановки обогащения урана и всей ядерной деятельности страны, что делает процесс бессмысленным.

Масуд Пезешкиан
Иран
США
санкции
уран
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
ПП-перекус: полезные кексы из ржаной муки без лишних хлопот
Сентябрьский снегопад застал врасплох российских водителей
Рой БПЛА над РФ, ракетный удар по Белгороду: как ВСУ атакуют РФ 28 сентября
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрывали
Минобороны РФ сообщило о поражении важных объектов ВСУ в Донбассе
На Западе раскрыли планы Си Цзиньпина насчет Тайваня
Xzibit рассказал о своем отношении к России
Минобороны РФ заявило об активной зачистке пригородной территории Кировска
На военные аэродромы и ВПК Украины обрушилось высокоточное оружие России
ПВО за сутки сбила более 230 БПЛА, авиабомб и снарядов HIMARS
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.