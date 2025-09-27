В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций Пезешкиан: США требовали от Ирана запасы урана для отсрочки санкций

США предлагали Ирану трехмесячную отсрочку перед восстановлением санкций Совета Безопасности ООН, но требовали в обмен передать весь обогащенный уран, заявил иранский лидер Масуд Пезешкиан. По его словам, такое требование Вашингтона неприемлемо и фактически невозможно для исполнения, передает IRIB.

Требование американцев неприемлемо. Они хотят, чтобы мы отдали им весь наш обогащенный уран, а взамен дадут три месяца, что абсолютно неприемлемо, — говорится в сообщении.

Ранее вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что удары США не разрушили ядерную инфраструктуру страны. Он добавил, что Тегеран намерен и дальше реализовывать мирную программу по развитию атомной энергетики.

Кроме того, верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с США в нынешних условиях не имеют смысла. Он подчеркнул, что такой диалог не принесет пользы и не сможет предотвратить возможный ущерб. Хаменеи назвал предлагаемый Соединенными Штатами формат не диалогом, а диктатом. По его словам, Вашингтон заранее определил итог, потребовав полной остановки обогащения урана и всей ядерной деятельности страны, что делает процесс бессмысленным.