Гуфа заподозрили в романе с «рэп-шансоньеткой» из-за пикантных фото Гуф назвал рэп-шансонье Нестерову артисткой своего лейбла после слухов о романе

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) заявил, что Вероника Нестерова, называющая себя в соцсетях «рэп-шансоньеткой», является артисткой его лейбла. Таким образом в комментарии Super.ru он отреагировал на многочисленные совместные фото в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Это артистка моего лейбла. Мы записываем совместный трек и снимаем клип. Я продюсирую этот проект. Как-то так, — объяснил Гуф.

Поводом для обсуждений стало появление в Сети фото, на котором Гуф обнимает девушку. В ее профиле также нашли посты с благодарностями «самому заботливому мужчине» и два авиабилета на Пхукет. Девушка также присутствовала на дне рождения музыканта.

Ранее сообщалось, что Гуф отметил 46-летие на дизайнерском теплоходе «Морис», потратив около 4 млн рублей на вечеринку. Аренда судна обошлась в 1,5 млн, еще столько же ушло на фуршет и алкоголь, а до 400 тыс. — на диджея и персонал. Среди гостей были исполнители Баста, HammAli & Navai и модель Алена Водонаева, а сам именинник пел свои хиты в караоке.

Позже Долматов опроверг информацию о многомиллионных тратах на организацию своего дня рождения. По словам рэпера, общая стоимость празднования вместо 4 млн рублей составила 1,7.