Окна дома главы села в Красноярском крае расстреляли из машины

Неизвестные злоумышленники расстреляли окна и стены дома главы села Озерного в Енисейском районе Красноярского края из автомобиля, сообщает Telegram-канал Kras Mash. Он также опубликовал соответствующие кадры. По данным источника, подозреваемого уже задержали, им оказался мужчина 1964 года рождения.

Как уточнил канал, глава села полагает, что таким образом ей попытались «отомстить» за борьбу с местными «черными копателями». При этом участковый убежден, что это были обычные хулиганы. В момент атаки в доме никого не было. Задержанному грозит уголовная ответственность за порчу чужого имущества.

