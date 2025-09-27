Лидеры западных стран используют все возможные уловки против России, написал в социальной сети X кипрский журналист Алекс Христофору. Он объяснил это тем, что проект «Украина» подходит к концу. По словам журналиста, сегодня конфликт находится на таком этапе, когда глобалистская политическая элита извлекает из него «максимальную выгоду».

Мы находимся на таком этапе конфликта на Украине, когда глобалистская политическая элита извлекает из него максимальную выгоду. Они используют все возможные уловки, чтобы заработать как можно больше денег до того, как проект «Украина» завершится и начнется следующий, — говорится в публикации.

Ранее британский геополитический аналитик Александр Меркурис обратил внимание, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп фактически признался в дистанцировании от украинского конфликта. По его словам, лидер страны Владимир Зеленский пришел в ужас от осознания данного факта. Меркурис констатировал, что политик действительно напуган.