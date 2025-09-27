Волчанск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 27 сентября

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 27 сентября? Что происходит у Волчанска, Владимировки, Дроновки, Дерилово, Заречного, Купянска, Катериновки, Константиновки, Купянска, Липцев, Малиновки, Мирнограда, Новоивановки, Новониколаевки, Новоселовки, Переездного, Покровска, Полтавки, Предтечино, Северска, Успеновки, Харькова, Шандриголово, Шахово и Ямполя?

WarGonzo

По данным Telegram-канала WarGonzo, на Южно-Донецком направлении войска РФ продвигаются в районе Новоивановки. Также российская армия выравнивает линию фронта к востоку от Полтавки.

«На Покровском направлении ВС РФ занимают новые позиции на восточной окраине Мирнограда, ВКС России работают ФАБ на данном участке. В Покровске идут бои в южной части микрорайона Лазурный. На Добропольском выступе войска РФ продвигаются в лесополосах в районе Шахово и Владимировки. На Константиновском направлении войска РФ наступают севернее Полтавки. Сообщается о продвижении ВС РФ в районе Предтечино, Александро-Шультино, Катериновки и западнее Русина Яра. На Краснолиманском направлении войска РФ охватывают Шандриголово с флангов. Есть успехи в районе Дерилово, идут бои в Дробышево. Сообщается, что ВС РФ занимают новые позиции в восточной части Ямполя со стороны Серебрянского лесничества. В районе Северска идут позиционные бои. Харьковский фронт. По сведениям источников, войска РФ заходят в центр Купянска и продвигаются к микрорайону Юбилейный. На Волчанском направлении ВС РФ ведут бои в Волчанске, продвигаются в лесу западнее Синельниково. Продолжаются сражения на участке Меловое — Хатнее», — говорится в публикации.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«Два майора»

На Харьковском направлении ВС РФ с боями продвигаются в лесу западнее Синельниково, сообщает Telegram-канал «Два майора».

«Идут бои в Волчанске на левом берегу реки Волчья, в районе Тихого, на участке фронта Меловое — Хатнее. Продолжается штурм Купянска. На Краснолиманском направлении ВС России развивают успех у Дерилово, охватывают населенный пункт Шандриголово с флангов. ВСУ признают, что в Шандриголово ВС РФ заняли центральную часть села, идут бои на восточной окраине Ямполя. В южной части Покровска (Красноармейска) противник признает наше продвижение в районе поселка Зеленовка и в многоэтажной застройке в южной части микрорайона Лазурный. По Мирногаду (Димитрову) ВКС России работает ФАБ», — отмечают военкоры.

«Дневник десантника»

На Северском направлении после тяжелых боев подразделения ВС РФ подошли к платформе «Медовая» севернее Ямполя, пишет Telegram-канал «Дневник десантника».

«С выходом к Медовому у ВС РФ появляется дополнительный путь для дальнейшего продвижения и освобождения населенного пункта Ямполь с северной стороны. Кроме того, данная платформа обеспечивает нам контроль логистических путей на Красный Лиман и Дроновку. Южный участок. Плотно работаем по карману между Выемкой, Звановкой и Переездным. Константиновское направление. 217-й парашютно-десантный полк уничтожает бронетехнику ВСУ дронами на оптоволокне», — сообщили военкоры.

