Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 27 сентября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 27 сентября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 27 сентября

В Северной Осетии был введен режим беспилотной опасности, сообщил глава региона Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. Губернатор также предупредил жителей о возможном замедлении работы сотовой связи и мобильного интернета.

«В республике введен режим беспилотной опасности. Возможно замедление работы мобильной связи и интернета», — сказано в заявлении.

Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Волгоградом произошли взрывы, предположительно, системы ПВО сбивали дроны ВСУ. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

SHOT добавил, что было сбито несколько воздушных целей. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Курской области при атаке дрона ВСУ пострадал 15-летний мальчик, заявил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Он уточнил, что БПЛА ударил по движущемуся мотоциклу в деревне Золотаревка.

«Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток», — заявил губернатор.

По словам Хинштейна, у 15-летнего юноши зафиксированы множественные осколочные ранения, а также закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга. На место происшествия оперативно выехала медицинская бригада, которая оказала пострадавшему всю необходимую помощь.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

ВСУ нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Он добавил, что в результате атаки пострадал один ребенок.

Губернатор также рассказал о возникших возгораниях и повреждениях жилых домов, административных зданий.

«Бесчеловечные преступления продолжают совершать украинские террористы против мирных граждан. Целенаправленный массированный удар нанесли ВСУ из РСЗО „Град“ по мирным жителям поселка Белая Березка Трубчевского района. По предварительной информации, к сожалению, есть пострадавшие среди мирных граждан, в том числе один ребенок», — написал он.

Позднее Богомаз заявил, что число пострадавших в результате обстрела Белой Березки возросло до девяти человек. Все раненые своевременно госпитализированы и получают медицинскую помощь, отметил губернатор. Пострадавшим гарантирована необходимая поддержка, включая материальную компенсацию, заключил он.

Telegram-канал SHOT сообщил, что над Ростовом-на-Дону и Таганрогом произошло около семи взрывов, предположительно, системы ПВО сбили дроны ВСУ. Минобороны РФ и местные власти не комментировали информацию.

По данным SHOT, в Ростове-на-Дону взрывы произошли на западе города, а в Таганроге — на севере, в Краснодарском крае действовал режим опасности атаки БПЛА. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

