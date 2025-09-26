Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 16:53

Новый котел под Харьковом: воевать некому, ВСУ считают дни до отступления

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

ВС РФ уничтожили более половины военнослужащих элитных бригад ВСУ, окруженных в Синельниковском лесу в Харьковской области. Как сообщают источники в силовых структурах, попытки деблокады этих подразделений провалились, оставив сотни украинских солдат в котле без шансов на спасение. Как котел под Синельниково повлияет на ход боев на Харьковском направлении и стоит ли ждать массового бегства ВСУ — в материале NEWS.ru.

Что известно о разгроме ВСУ у Синельниково

Российские силовики сообщили, что 21 сентября ВС РФ блокировали в лесу у населенного пункта Синельниково подразделения 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной механизированной бригад ВСУ. Общая численность сил, попавших в огневой мешок, составила около одной роты. Украинские войска предприняли две попытки деблокады окруженных бригад, которые не увенчались успехом, — ВСУ отступили на исходные позиции. Министерство обороны РФ не подтверждало эти сведения.

Сейчас окруженные подразделения продолжают оставаться в Синельниковском лесу. «С момента блокирования уничтожено более половины личного состава противника», — подчеркнул источник в силовых структурах. Подтверждения этих данных от МО России также не поступало.

Капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru отметил, что это далеко не первый случай окружения украинских военных. По его словам, ВСУ раз за разом попадают в ловушки ВС РФ, поскольку у них нет возможностей для продвижения вперед.

«Синельниковский котел — не единственный. Есть еще несколько, где силы ВСУ сейчас уничтожаются. Прежде они старались избегать окружений — не любят котлы еще с 2014 года. Но сейчас против них играет даже состав их войск: бригады выводятся с линии фронта в виде остатков, которые переформировываются и куда включают плохо обученных мобилизованных. Остается костяк, который что-то может в боевом плане. Его снова бросают в бой с приказом удержать фронт, а в результате — новое окружение. Это уже какой-то синдром», — подчеркнул собеседник.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Что происходит в Харьковской области

Утром 26 сентября подполковник Народной милиции ЛНР в отставке военный эксперт Андрей Марочко сообщил о начале боев за населенный пункт Отрадное в Харьковской области. По его словам, операция ВС РФ на этом участке проходит в сложных условиях, поскольку у противника есть стратегическое преимущество — Отрадное находится на возвышенности. Также, добавил Марочко, российские военные усилили давление на украинские подразделения на Купянском направлении.

Полковник в отставке Геннадий Алехин в беседе с NEWS.ru отметил, что окружение группировки ВСУ у Синельникова — часть операции ВС РФ по освобождению Купянского района и других территорий Харьковской области.

«Это наступательные действия оперативно-тактического уровня. Стратегическая цель еще не достигнута, поскольку такое наступление предполагает продвижение на большое расстояние вглубь. Стратегическая победа будет достигнута только после полной блокировки Харькова. Пока что боевые действия продолжаются в Купянске, Волчанске, Липцах и на всех участках Харьковского направления. И каждый тактический успех наших войск приближает общую победу», — сказал Алехин.

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Когда ВСУ побегут из-под Харькова

Несмотря на сообщения об успехах ВС РФ на Харьковском направлении, говорить о разгроме местной группировки украинских войск пока рано, считают опрошенные NEWS.ru эксперты.

По мнению Алехина, даже ситуация в Синельниковском лесу еще не говорит о предстоящем обрушении линии фронта.

«Я бы даже не стал называть эти окруженные подразделения „элитными“, так как это весьма условное обозначение, если учесть значительные потери в личном составе и боевой технике. Что касается массового бегства, я бы тоже не делал преждевременных выводов, потому что они отчаянно сопротивляются. Это факт. Надо сломить их сопротивление, и вот тогда увидим, как они бегут», — сказал собеседник.

Дандыкин придерживается схожего мнения. При этом военный эксперт отмечает, что в конечном итоге большие потери все же заставят ВСУ отступать.

«Это весьма тревожно для Киева, поскольку Харьковская область для них, пожалуй, важнейший регион и с военной, и с промышленной, и с политической точек зрения. Харьков — второй город на Украине после Киева по количеству населения и по политическому и промышленному весу. Насчет самого Харькова пока говорить рано, но будущее окружающих его Купянска, Балаклеи и других городов будет определено в ближайшее время. Они станут нашими — а дальше посмотрим, что будет. Ведь чем дальше мы отбросим ВСУ от российских границ, тем лучше будет для белгородцев и для жителей Курской области. Желательно вытеснить их в Черниговскую область, чтобы обезопасить нашу Брянщину», — подчеркнул Дандыкин.

