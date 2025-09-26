Военный эксперт рассказал о продвижении российских солдат под Харьковом Военный эксперт Марочко: ВС РФ вошли в населенный пункт Отрадное под Харьковом

Вооруженные силы России вошли в Отрадное в Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, которые приводит РИА Новости, сейчас идет закрепление на северных окраинах населенного пункта, расположенного на возвышенности. В Минобороны России информацию не комментировали.

ВС РФ в ходе развития успеха по созданию буферной зоны вдоль границы Белгородской области продвинулись более чем на три километра от государственной границы РФ вглубь обороны противника на территории Харьковской области и вошли в населенный пункт Отрадное, — отметил он.

Ранее Минобороны РФ информировало о попадании украинских военных в окружение в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике. В попытках выйти из окружения противник был разбит Южной группировкой войск и потерял две группы штурмовиков.

Также ВС РФ взяли в огневой мешок город Северск в ДНР. По данным властей республики, командование противника перебрасывает резервы на этот участок фронта. В Минобороны эти данные не комментировали.