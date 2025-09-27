На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек ИПГ зафиксировал на Солнце три мощные вспышки за два дня

За последние двое суток на Солнце произошли три вспышки класса М, сообщает Институт прикладной геофизики со ссылкой на данные мониторинга. Две вспышки (M1.0 и M1.1) были зарегистрированы утром 27 сентября, а третья, более мощная вспышка M1.6, — вечером 26 сентября, передает ТАСС.

Продолжительность явлений составляла от 9 до 49 минут. В то же время специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН констатируют «существенно повышенную вспышечную активность с пока неопределенными рисками». При этом геомагнитная обстановка на Земле остается стабильной, несмотря на наблюдаемые на Солнце явления.

Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения от A (слабые) до X (экстремальные). Вспышки класса M, занимающие предпоследнее место в шкале, могут сопровождаться выбросами плазмы. При достижении Земли эти выбросы способны провоцировать магнитные бури, влияющие на работу спутников и энергосистем.

Ранее сообщалось, что по прогнозам ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН 27 сентября магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%, но к концу дня могут появиться небольшие геомагнитные возмущения.