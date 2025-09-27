На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек

За последние двое суток на Солнце произошли три вспышки класса М, сообщает Институт прикладной геофизики со ссылкой на данные мониторинга. Две вспышки (M1.0 и M1.1) были зарегистрированы утром 27 сентября, а третья, более мощная вспышка M1.6, — вечером 26 сентября, передает ТАСС.
Продолжительность явлений составляла от 9 до 49 минут. В то же время специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН констатируют «существенно повышенную вспышечную активность с пока неопределенными рисками». При этом геомагнитная обстановка на Земле остается стабильной, несмотря на наблюдаемые на Солнце явления.
Солнечные вспышки классифицируются по мощности излучения от A (слабые) до X (экстремальные). Вспышки класса M, занимающие предпоследнее место в шкале, могут сопровождаться выбросами плазмы. При достижении Земли эти выбросы способны провоцировать магнитные бури, влияющие на работу спутников и энергосистем.
Ранее сообщалось, что по прогнозам ученых из Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН 27 сентября магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии. Вероятность возникновения магнитной бури составляет 7%, но к концу дня могут появиться небольшие геомагнитные возмущения.