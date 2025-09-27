Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 14:32

В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы

SVT: дроны пролетели вблизи крупной военно-морской базы на Карлскруне в Швеции

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подозрительные дроны пролетели над восточной частью архипелага Карлскруна в Швеции, где располагается военно-морская база, сообщает SVT со ссылкой на местных жителей. По информации издания, полиция прибыла на место, где также зафиксировала летательный аппарат.

По словам правоохранителей, речь может идти о крупном дроне, аналогичном тому, что недавно наблюдали над Данией и Сконе. Отчет о происшествии зарегистрирован как нарушение авиационного законодательства.

Жители Стурке и Тьюрке сообщили о двух беспилотниках с мигающими красными и зелеными огнями. Свидетелей допросили, полиция продолжает собирать данные.

Вооруженные силы Швеции в расследовании участия не принимали. Инцидент произошел вблизи военно-морской базы в Карлскруне, однако представители F17 и ВМС заявили, что не видят причин для вмешательства.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен назвала БПЛА, из-за которых была приостановлена работа аэропорта Копенгагена, самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны. По ее словам, власти не исключают никаких вариантов относительно того, кто мог стоять за этим инцидентом.

дроны
Евросоюз
Швеция
военные базы
острова
