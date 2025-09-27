В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы SVT: дроны пролетели вблизи крупной военно-морской базы на Карлскруне в Швеции

Подозрительные дроны пролетели над восточной частью архипелага Карлскруна в Швеции, где располагается военно-морская база, сообщает SVT со ссылкой на местных жителей. По информации издания, полиция прибыла на место, где также зафиксировала летательный аппарат.

По словам правоохранителей, речь может идти о крупном дроне, аналогичном тому, что недавно наблюдали над Данией и Сконе. Отчет о происшествии зарегистрирован как нарушение авиационного законодательства.

Жители Стурке и Тьюрке сообщили о двух беспилотниках с мигающими красными и зелеными огнями. Свидетелей допросили, полиция продолжает собирать данные.

Вооруженные силы Швеции в расследовании участия не принимали. Инцидент произошел вблизи военно-морской базы в Карлскруне, однако представители F17 и ВМС заявили, что не видят причин для вмешательства.

Ранее премьер Дании Метте Фредериксен назвала БПЛА, из-за которых была приостановлена работа аэропорта Копенгагена, самой серьезной атакой на критически важную инфраструктуру страны. По ее словам, власти не исключают никаких вариантов относительно того, кто мог стоять за этим инцидентом.