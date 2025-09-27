Психолог предупредил об опасности бэдроттинга Психолог Сотников: лежание в кровати с телефоном говорит об истощении психики

Привычка проводить время в кровати с телефоном, избегая повседневных дел, часто свидетельствует не о лени, а о серьезном истощении психических ресурсов, рассказал кандидат психологических наук Владислав Сотников в интервью порталу «Газета.Ru». Явление получило название «бэдроттинг», в нем мозг переходит в режим энергосбережения после стресса или перегрузок.

Такое состояние может наступать в силу разных обстоятельств, например, после стресса. Если оно длится несколько часов и позволяет восстановить силы для возвращения к делам, — это нормально, — отмечает Сотников.

Для борьбы с хроническим бэдроттингом Сотников советует начинать с микродействий: это может быть короткий отдых с закрытыми глазами вместо пролистывания ленты, умывание или проветривание комнаты. Ведение «дневника перегрузок» поможет выявить личные триггеры истощения. Эксперт подчеркивает: осознанное отношение к своему состоянию — первый шаг к восстановлению психического равновесия.

Ранее сообщалось, что для управления стрессом не обязательно принимать лекарства. Немедикаментозные методики помогают не просто заглушить симптомы, а понять, как снять нервный стресс, перенастроив свою реакцию на внешние раздражители.