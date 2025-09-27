Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера ввести электронные удостоверения личности являются «политическим самоубийством», такое мнение в социальной сети Х высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что Европа тем временем движется к «цивилизационному самоубийству».

Пока Европа движется к цивилизационному самоубийству, непопулярный Кир Стармер выбирает политическое самоубийство, продвигая систему цифровых удостоверений личности в дополнение к неконтролируемой иммиграции, — убежден Дмитриев.

Он подчеркнул, что электронные удостоверения личности означают полный контроль над гражданами Великобритании. При этом безработные и мигранты не будут иметь данных документов.

Он сошел с ума? — задался вопросом Дмитриев.

Ранее Межпартийный комитет по иностранным делам сообщил, что британское правительство во главе со Стармером получило предупреждение. В частности, его действия ослабляют позиции страны в ООН и непреднамеренно усиливают Китай с Россией.