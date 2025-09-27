Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:49

В РФПИ указали на «самоубийственное» решение Стармера

Глава РФПИ счел планы Стармера ввести электронные ID политическим самоубийством

Кир Стармер Кир Стармер Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Планы премьер-министра Великобритании Кира Стармера ввести электронные удостоверения личности являются «политическим самоубийством», такое мнение в социальной сети Х высказал глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Он также отметил, что Европа тем временем движется к «цивилизационному самоубийству».

Пока Европа движется к цивилизационному самоубийству, непопулярный Кир Стармер выбирает политическое самоубийство, продвигая систему цифровых удостоверений личности в дополнение к неконтролируемой иммиграции, — убежден Дмитриев.

Он подчеркнул, что электронные удостоверения личности означают полный контроль над гражданами Великобритании. При этом безработные и мигранты не будут иметь данных документов.

Он сошел с ума? — задался вопросом Дмитриев.

Ранее Межпартийный комитет по иностранным делам сообщил, что британское правительство во главе со Стармером получило предупреждение. В частности, его действия ослабляют позиции страны в ООН и непреднамеренно усиливают Китай с Россией.

Британия
Великобритания
Кир Стармер
удостоверения
РФПИ
Кирилл Дмитриев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появились уникальные кадры линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.