Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 11:52

Кинологи обрушились на депутатов из-за идеи запретить собакам сидеть в кафе

РКФ: идея запретить посещение кафе с собаками разрушит дог-френдли-среду

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Российская кинологическая федерация (РКФ) не поддерживает законопроект о запрете посещения общественных мест с собаками, заявил ТАСС президент организации Владимир Голубев. По его словам, подобные меры подрывают развитие дог-френдли-среды в стране.

Обсуждение подобных ограничений для собаководов подрывает многолетние достижения в развитии дог-френдли-среды в нашей стране, где уже были достигнуты значительные успехи, — объяснил Голубев.

Глава РКФ отметил, что инициатива выглядит формальной реакцией на проблему, а не попыткой устранить ее причины. Он подчеркнул, что случаи агрессии у собак в общественных местах связаны с безответственностью владельцев и отсутствием воспитания.

Как мы можем способствовать развитию ответственного собаководства в стране? Мы постоянно подчеркиваем, что выбор и воспитание собаки должны быть обдуманным решением, а не сиюминутным желанием, — добавил Голубев.

По мнению президента РКФ, инициатива не решит проблему нападений, а только усугубит положение владельцев. Введение запрета может привести к росту случаев оставления собак у входов в заведения, что создаст дополнительные риски.

СК России поддержал запрет на посещение кафе и магазинов с собаками. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Законопроект запрещает приводить животных в медицинские, образовательные и культурные учреждения, а также магазины и заведения общепита. Исключение — только для собак-поводырей.

собаки
общественные места
законопроекты
питомцы
кинологи
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.