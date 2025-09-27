Кинологи обрушились на депутатов из-за идеи запретить собакам сидеть в кафе РКФ: идея запретить посещение кафе с собаками разрушит дог-френдли-среду

Российская кинологическая федерация (РКФ) не поддерживает законопроект о запрете посещения общественных мест с собаками, заявил ТАСС президент организации Владимир Голубев. По его словам, подобные меры подрывают развитие дог-френдли-среды в стране.

Обсуждение подобных ограничений для собаководов подрывает многолетние достижения в развитии дог-френдли-среды в нашей стране, где уже были достигнуты значительные успехи, — объяснил Голубев.

Глава РКФ отметил, что инициатива выглядит формальной реакцией на проблему, а не попыткой устранить ее причины. Он подчеркнул, что случаи агрессии у собак в общественных местах связаны с безответственностью владельцев и отсутствием воспитания.

Как мы можем способствовать развитию ответственного собаководства в стране? Мы постоянно подчеркиваем, что выбор и воспитание собаки должны быть обдуманным решением, а не сиюминутным желанием, — добавил Голубев.

По мнению президента РКФ, инициатива не решит проблему нападений, а только усугубит положение владельцев. Введение запрета может привести к росту случаев оставления собак у входов в заведения, что создаст дополнительные риски.

СК России поддержал запрет на посещение кафе и магазинов с собаками. Документ планируют внести на рассмотрение в Госдуму в ближайшее время. Законопроект запрещает приводить животных в медицинские, образовательные и культурные учреждения, а также магазины и заведения общепита. Исключение — только для собак-поводырей.