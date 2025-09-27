Победил мир: как Карабах вернулся в родную гавань

Ровно 5 лет назад, 27 сентября 2020 года, в Карабахе разгорелся самый масштабный вооруженный конфликт на Южном Кавказе за последние десятилетия. Всего за 44 дня азербайджанская армия провела операцию «Железный кулак», освободив территории, которые 30 лет находились под контролем Армении. Главное о тех событиях читайте в материале NEWS.ru.

Как развивался конфликт вокруг Карабаха

Карабахский конфликт, начавшийся в конце 1980-х годов, находился в замороженном состоянии более 30 лет. В начале 1990-х разгорелась первая война между Арменией и Азербайджаном, по итогам которой под контролем Еревана оказался не только сам Карабах, но и семь прилегающих районов соседней республики. Для Баку это стало болезненным ударом. Армения, напротив, укрепила свои позиции, но оказалась в международной изоляции — ни одна страна не признала независимость НКР.

В последующие десятилетия переговорный процесс фактически зашел в тупик. На линии соприкосновения регулярно вспыхивали локальные бои. Самые серьезные произошли в апреле 2016 года и стали известны как «четырехдневная война». Она показала, что баланс сил уже изменился в пользу Баку.

Летом 2020 года ситуация обострилась вновь. Тогда в результате столкновений на армяно-азербайджанской границе погибли военнослужащие с обеих сторон.

Как началась и закончилась вторая война в Карабахе

Осенью 2020-го боевые действия в Карабахе приняли полномасштабный характер. 27 сентября азербайджанские войска атаковали противника по всей линии фронта в ответ на обстрелы со стороны армянских ВС. Так Баку начал контрнаступательную операцию, позднее получившую название «Железный кулак».

Азербайджанцы сосредоточили усилия на южном направлении вдоль иранской границы, где уже в первые дни удалось продвинуться и взять под контроль ряд населенных пунктов. В течение нескольких недель под контроль Баку перешли Джебраильский, Физулинский, Зангиланский и Кубатлинский районы.

Азербайджан. Азербайджанские военнослужащие на территории монастыря Агаоглан в Лачинском районе, 2020 год Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

9 октября азербайджанская армия объявила о взятии города Джабраил, а 17-го — Физули. Затем началось продвижение к Зангилану, который перешел под контроль Баку 20 октября. 2025-го был освобожден Кубатлы, а к концу месяца азербайджанские подразделения вплотную подошли к Лачинскому коридору — дороге, которая связывала Карабах с Арменией.

Решающая фаза наступления пришлась на начало ноября. 8-го числа президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил об освобождении города Шуша — стратегического пункта, расположенного всего в нескольких километрах от центра скопления сепаратистов Ханкенди. Потеря Шуши фактически лишила армян возможности продолжать сопротивление.

10 ноября 2020 года было опубликовано совместное заявление президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента России Владимира Путина о прекращении боевых действий в Карабахе. Согласно договоренностям, Баку и Ереван должны были обменяться военнопленными и телами убитых. Кроме того, Кельбаджарский, Агдамский, Лачинский районы возвращались Азербайджану. В рамках миротворческой миссии российская сторона вводит в Карабах около двух тысяч военнослужащих.

19–20 сентября 2023 года Азербайджан провел антитеррористическую спецоперацию в Карабахе. В результате вооруженные силы Армении были полностью выведены из региона, а Баку восстановил контроль над всей территорией страны.

«Менее чем за 24 часа в результате антитеррористических мероприятий ВС Армении, незаконно находившиеся на территории Азербайджана, сдались. Мы этим восстановили нашу территориальную целостность», — заявил Ильхам Алиев.

Он также отметил, что местному армянскому населению отправляется продовольствие, медикаменты, топливо и другая помощь. Алиев выразил уверенность, что процесс реинтеграции карабахских армян в азербайджанское общество пройдет успешно.

Как сейчас развиваются отношения Баку и Еревана

После десятилетий конфликта Баку и Ереван вплотную подошли к мирному договору. 8 августа 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию в Вашингтоне. Стороны отказались от территориальных претензий и договорились открыть через Армению маршрут между основной частью Азербайджана и его анклавом Нахичеванью.

Баку и Ереван также потребовали закрыть минскую группу ОБСЕ, которая занималась урегулированием карабахского конфликта. По словам представителей двух стран, она провалила свою задачу. 1 сентября 2025 года Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) удовлетворила этот запрос.

В ходе состоявшейся в Белом доме трехсторонней встречи премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна, президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева была подписана совместная декларация Фото: primeminister.am

Мирный договор пока не подписан. В Армении заявляют о близости к соглашению, а в Азербайджане подчеркивают, что де-факто мир уже достигнут, но нуждается в юридическом оформлении. Одним из основных препятствий этому выступают положения Конституции Армении, которые Баку считает территориальными претензиями и требует их изменения. В конце августа Пашинян заявил о подготовке нового проекта основного закона, что может повлиять на процесс подписания мира с Баку.

