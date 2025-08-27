33 года провала. Почему ОБСЕ не смогла разрешить конфликт в Карабахе

Азербайджан анонсировал ликвидацию Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), задачей которой было найти мирное решение конфликта в Карабахе. Баку совместно с Ереваном направили соответствующее совместное обращение во все страны — участницы организации. Почему миссия группы завершилась без всякого успеха — читайте в материале NEWS.ru.

Когда в Баку ожидают ликвидации Минской группы ОБСЕ

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил 26 августа, что «ожидает решение о ликвидации Минской группы ОБСЕ 1 сентября». Совместное обращение Баку и Еревана уже направлено действующему председателю организации и распространено среди всех участников ОБСЕ.

Решение стало логическим завершением процесса, запущенного после подписания в Вашингтоне совместной декларации между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Американский лидер Дональд Трамп выступил свидетелем соглашения, второй пункт которого прямо призывает к роспуску Минской группы.

Ранее Ильхам Алиев раскритиковал деятельность «миротворцев» ОБСЕ. «Поскольку конфликт разрешен и Армения официально признает Карабах территорией Азербайджана, никаких оснований для деятельности Минской группы ОБСЕ де-юре нет. И без того эта группа де-факто не функционировала», — заявлял он.

Что о деятельности Минской группы ОБСЕ думают в Ереване

Еще в марте глава армянского МИД Арарат Мирзоян открыто заявил о нецелесообразности продолжения деятельности группы.

«Мы считаем, что после нормализации отношений с Азербайджаном и подписания мирного договора институционально конфликт на бумаге подошел к концу и нет необходимости в Минской группе ОБСЕ», — подчеркнул министр.

Пресс-секретарь армянского премьера Назели Багдасарян подтвердила, что «роспуск механизмов Минской группы и возможное предподписание мирного соглашения — это понятная повестка дня для Республики Армения. В Ереване ведутся активные обсуждения условий реализации этого процесса».

Сам премьер Никол Пашинян также был вынужден признать очевидное. «Действительно, если мы закрываем страницу нагорнокарабахского конфликта, а мы ее закрываем, то зачем нужен формат, который занимается его урегулированием?» — отметил он.

Почему Минская группа ОБСЕ не смогла себя проявить

Минская группа ОБСЕ была создана в 1992 году для мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Ее сопредседателями стали Россия, США и Франция. За 33 года существования в ее рамках прошли десятки переговоров, было выдвинуто множество мирных инициатив, однако ни одна из них не привела к разрешению конфликта.

Российские дипломаты достаточно энергично работали в рамках объединения, отметил в беседе с NEWS.ru ведущий научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. «Изначально у нее был шанс на успех. Он мог быть обеспечен за счет того, что в Минской группе участвовали все государства, которые могли оказать влияние на Армению и Азербайджан, чтобы убедить их договориться», — сказал эксперт.

По словам автора Telegram-канала «Внешпол» политолога Алексея Наумова, Азербайджан был готов обсуждать различные варианты и достичь компромисса, а Москва в свою очередь содействовала урегулированию карабахского кризиса. Позиция же Еревана была контрпродуктивной, добавил эксперт.

«Россия поддерживала вполне рабочие взаимоотношения с обеими сторонами и пользовалась их доверием. Но Армения не желала идти ни на какие уступки ни по Карабаху, ни по прилегающим к нему районам. Все попытки договориться разбивались о ее непримиримую позицию, соответственно, при таких вводных никакие посредники не могли добиться компромиссного результата», — посетовал он в беседе с NEWS.ru.

В свою очередь военный эксперт, политолог Александр Собянин утверждает, что европейские столицы также не были заинтересованны в заключении компромиссного мира. «Во-первых, Париж, например, всегда играл на стороне Армении. Во-вторых, Европе был выгоден тлеющий конфликт вблизи границ России», — заявил эксперт.

В 2020 году Азербайджан во время 44-дневной войны освободил большую часть оккупированных территорий, а в сентябре 2023 года восстановил контроль над всем Карабахом. «Последняя вооруженная фаза конфликта наглядно показала, что Армения не имеет возможности противостоять Азербайджану в военном плане», — заключил Алексей Наумов.

Как в России объясняют провал ОБСЕ

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указывал в апреле этого года: «ОБСЕ деградировала в фантастических размерах. На сегодняшний день у нас, на самом деле, не так много причин продолжать работать с ОБСЕ, потому что это слишком ангажированная организация».

Он подчеркнул, что Россия сохраняет присутствие в ОБСЕ исключительно для того, чтобы не дать западным конкурентам монополизировать информационное пространство.

Схожей позиции придерживается Александр Собянин. «Крах Минской группы ОБСЕ демонстрирует общую тенденцию деградации европейских институтов на постсоветском пространстве. Страны региона все чаще предпочитают решать проблемы напрямую, игнорируя навязываемые извне форматы мнимого „демократического“ урегулирования», — резюмировал он.

