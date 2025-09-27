Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 сентября 2025 в 13:40

Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Во Всеволожском районе Ленинградской области полицейские задержали машину, в салоне которой находились самодельные пистолеты, сообщили в пресс-службе ГУ МВД региона. По данным силовиков, житель Парголово и двое москвичей изготовили оружие, которое было модернизировано для тихой стрельбы.

При осмотре салона сотрудники полиции обнаружили и изъяли два пистолета со снаряженными магазинами, модернизированные для малошумной стрельбы, — сказано в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте оружия. Все подозреваемые задержаны.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 49-летнего жителя Набережных Челнов, который на дому собрал более 800 патронов различных калибров. Также изъяты три пистолета, в том числе переделанные модели «Кедр» и Макарова.

До этого в Луганской Народной Республике военнослужащие Росгвардии вместе с сотрудниками ФСБ нашли тайный склад с иностранным оружием и боеприпасами. В ходе операции было изъято более 4000 патронов разных калибров, свыше 10 гранат оборонительного назначения, а также три кумулятивно-осколочные фугасные гранаты.

