Раскрыто, как умирают отравившиеся алкоголем люди

Через 12 часов после отравления алкоголем люди могут ослепнуть, рассказал NEWS.ru врач психиатр-нарколог Василий Шуров, комментируя трагедию в Ленобласти. По его словам, уже спустя сутки все внутренние органы человека разрушаются и перестают работать. Он отметил, что все эти симптомы имеют отстроченный эффект.

Через 12 часов, когда все всосется, ты ослепнешь, а через 24 часа «остановятся» все внутренние органы и ты умрешь. Эффект отстроченный: ты пьешь и чувствуешь обычное опьянение. Но через сутки ты — труп, — пояснил эксперт.

По его словам, человека способно убить 50 миллилитров метилового спирта, это примерно три столовые ложки. По вкусу, запаху и эффекту это вещество не отличается от этанола, который содержится в алкогольных напитках.

Первое — яд. Второе в принципе тоже, но, чтобы от него умереть, нужно выпить в десять раз больше, — продолжил Шуров.

Ранее сообщалось, что двое отравившихся алкоголем мужчин из Ленинградской области умерли на глазах своих жен. Супруга одного из них рассказала, что мужа не стало через три дня после покупки смертоносного самогона. Он приполз к ней, не смог стоять и сказал, что умирает.