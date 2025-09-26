Две жертвы смертоносного самогона из Ленобласти умерли на глазах у жен

Двое отравившихся суррогатным алкоголем мужчин из Ленобласти умерли на глазах у своих жен, передает Telegram-канал SHOT. Супруга одного из потерпевших сообщила, что ее мужа не стало через три дня после покупки смертоносного самогона, ставшего причиной массового отравления.

Он приполз, не мог стоять и говорить, сказал: «Я умираю» — и отключился, — рассказала женщина.

Супруга второй жертвы суррогатного алкоголя сообщила, что ее муж тоже ушел из жизни прямо у нее на глазах. Спиртное он покупал там же, где и «половина деревни» — у пенсионера Николая Бойцова. Он уже задержан правоохранителями.

По последним данным, число жертв массового отравления в Сланцевском районе выросло до 19 человек. Причина смерти людей — отравление метанолом. Журналисты выяснили, что варила самогон 60-летняя учитель-дефектолог из детского садика, много лет подряд ее продукцию покупал Бойцов.

Ранее стало известно, что до инцидента с массовым отравлением с летальными исходами от самогона-убийцы пострадал один человек. Семь лет назад у самогонщицы купила одну бутылку соседка, выпила, и у нее начали отказывать ноги.