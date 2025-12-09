ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:19

Под Петербургом мужчина напал на 12-летнего школьника

Полиция разыскивает неизвестного, который напал на 12-летнего школьника в Гатчине Ленинградской области, сообщает ГУ МВД по региону. Отмечается, что случайный прохожий помог ребенку отбиться от злоумышленника.

Полицейскими установлено, что около 19:40 неизвестный схватил 12-летнего школьника за шею и попытался затащить в парадную, — говорится в сообщении.

Во время сопротивления ребенок случайно потерял свой смартфон. Нападавший быстро поднял аппарат и бросился бежать. Проходивший мимо мужчина вмешался, отобрал украденный мобильник и возвратил его школьнику. Однако злоумышленнику удалось скрыться.

Ранее на юго-востоке Москвы сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на студентов в одном из магазинов. Конфликт произошел на 8-й улице Текстильщиков: двое мужчин напали на компанию молодых людей, после чего скрылись с места происшествия.

До этого в Санкт-Петербурге пациент скорой помощи избил фельдшера, оказывавшего ему помощь, после чего скрылся. Пострадавшего медика с травмами средней тяжести госпитализировали. Теперь полиция разыскивает нападавшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ленинградская область
гатчина
нападения
дети
