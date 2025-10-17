Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 12:54

Предприниматель бросился в огонь ради лодок и автомобиля в Ленобласти

Под Гатчиной пожар в мастерской уничтожил три катера и Toyota Land Cruiser

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мощный пожар в ремонтной мастерской в поселке Новый Свет Гатчинского района полностью уничтожил три катера и Toyota Land Cruiser, сообщает портал 47news. Инцидент произошел 17 октября, пострадал хозяин мастерской — 45-летний бизнесмен, его госпитализировали с ожогами лица.

По данным источника, ангар арендовал предприниматель, который занимался обслуживанием и ремонтом лодок в межсезонье. Вероятной причиной возгорания стали работы с одним из плавсредств. В ангаре хранились девять маломерных судов, все они пострадали от огня. Ликвидацией пожара занимались пожарные расчеты из Гатчины. Предварительный ущерб оценивается до 7 млн рублей.

Ранее в Челябинске произошел пожар в шашлычной на улице Агалакова, где огонь охватил 18 квадратных метров. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, обошлось без пострадавших. Причина инцидента устанавливается.

До этого в итальянском монастыре Бернага, основанном около 400 лет назад, произошел крупный пожар из-за короткого замыкания. Огонь уничтожил ценные произведения искусства, церковную утварь и антикварную мебель. Всего были эвакуированы 21 монахиня.

пожары
гатчина
Ленинградская область
бизнесмены
