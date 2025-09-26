Появилась информация о давних жертвах самогона из Ленобласти У соседки самогонщицы из Ленобласти семь лет назад отказали ноги из-за выпивки

В Ленинградской области от суррогата, из-за которого погибли уже 19 человек, у соседки самогонщицы семь лет назад отказали ноги, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, супружеская пара гонит суррогатный алкоголь около 10 лет.

В публикации отмечается, что семь лет назад соседка приобрела у подозреваемой одну бутылку самогона. После употребления алкоголя у женщины отказали ноги, однако медикам удалось стабилизировать ее состояние. Продавщица не признала своей вины в произошедшем.

Канал пишет, что причиной трагедии мог стать метанол, скопившийся в самогонном аппарате из-за плохого ухода за оборудованием. В итоге он попал в конечный продукт и погубил десяток жизней, говорится в материале.

По последним данным, число жертв массового отравления в Сланцевском районе выросло до 19 человек. Причина смерти людей — отравление метанолом. Первой жертвой стал 54-летний Юрий Бойцов, умерший спустя несколько часов после госпитализации. Следующей жертвой стал 69-летний Борис, скончавшийся дома.