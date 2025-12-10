Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:17

У россиян изъяли более 80 кг взрывчатки с начала года

Росгвардия изъяла более 83,5 кг взрывчатки в Центральной России с начала года

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники Росгвардии обнаружили и изъяли более 83,5 кг взрывчатых веществ в Центральной России с начала года, сообщила пресс-служба Центрального округа ведомства на своем сайте. Также за этот период были задержаны свыше 90 нарушителей пропускного режима, предотвращен вывоз материальных ценностей и изъяты тысячи единиц оружия, боеприпасов и наркотиков.

Изъято около 7 тыс. единиц огнестрельного оружия, 42,5 тыс. боеприпасов различного калибра и более 83,5 кг взрывчатых веществ, — говорится в сообщении.

Ранее в Сколково около подстанции «Медведковская» на газопроводе было обнаружено самодельное взрывное устройство. По предварительным данным, на месте находилась тротиловая шашка весом 200 граммов.

Позже стало известно, что начальник охраны и двое его подчиненных разместили тротиловую шашку на газопроводе подстанции «Медведевская» в Московской области, чтобы впоследствии получить премию за ее находку и обезвреживание. Они извлекли взрывчатку, прикрепили ее к трубе, а затем инсценировали обнаружение и вызвали специалистов для ликвидации.

