26 сентября 2025 в 16:00

Блогера Ивангая отменяют после заявления о женщинах

Блогер Ивангай заявил о невозможности для женщин стать великими

Ивангай (настоящее имя — Иван Рудской) Ивангай (настоящее имя — Иван Рудской) Фото: Социальные сети

Блогер Иван Рудской, известный как Ивангай, заявил о невозможности для женщин достичь величия, что вызвало волну критики в социальных сетях, передает Super.ru. Он утверждает, что только мужчины способны на истинное одиночество, необходимое для становления великими личностями.

В мире так мало великих женщин, потому что они неспособны быть по-настоящему одни. Их «одиночество» — это максимум отсутствие парня, в то время как их окружает легион подруг и целый хор поддержки, который мешает им расти, — сказал он.

Заявление вызвало массовую негативную реакцию среди пользователей Сети, обвинивших Ивангая в сексизме. Многие комментаторы задали блогеру риторический вопрос о том, что мешает ему самому стать великим, если он уже одинок.

Ранее певица и блогер Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) обвинила экс-бойфренда Ивангая в изнасиловании и вовлечении в употребление наркотиков. Его ответ не заставил себя ждать — он не просто отрицает ее версию событий, но и обвиняет саму девушку в агрессии.

блогеры
скандалы
женщины
заявления
