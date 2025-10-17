Врачи не смогли спасти мотогонщика после падения на ралли Португальский гонщик Брандау погиб на финальном этапе ралли Марокко

Португальский мотогонщик Жорже Брандау скончался в результате аварии на пятом этапе Ралли Марокко, сообщает газета Mundo Deportivo. Пострадавшего эвакуировали вертолетом медицинской службы, но медикам в больнице спасти его не удалось.

Мотоциклист Жорже Брандау , участвовавший в гонке во второй раз, упал в дюнах на 214-м километре дистанции, — сообщили организаторы.

Португалец выступал за команду Old Friends Rally Team. В прошлом году он дебютировал в ралли «Дакар» в качестве штурмана и планировал принять участие в этих соревнованиях на мотоцикле в 2026 году.

