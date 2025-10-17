Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 20:49

Врачи не смогли спасти мотогонщика после падения на ралли

Португальский гонщик Брандау погиб на финальном этапе ралли Марокко

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Португальский мотогонщик Жорже Брандау скончался в результате аварии на пятом этапе Ралли Марокко, сообщает газета Mundo Deportivo. Пострадавшего эвакуировали вертолетом медицинской службы, но медикам в больнице спасти его не удалось.

Мотоциклист Жорже Брандау , участвовавший в гонке во второй раз, упал в дюнах на 214-м километре дистанции, — сообщили организаторы.

Португалец выступал за команду Old Friends Rally Team. В прошлом году он дебютировал в ралли «Дакар» в качестве штурмана и планировал принять участие в этих соревнованиях на мотоцикле в 2026 году.

Ранее сообщалось, что польский гонщик Артур Сенковский заживо сгорел в машине на ралли во время ралли в городе Ныса, когда его машина врезалась в дерево. Штурман был госпитализирован с тяжелыми травмами, организаторы остановили соревнования.

До этого стало известно, что в Чехии арестован загадочный гонщик, который с 2019 года разъезжал по автобанам в полном гоночном обмундировании за рулем машины, похожей на Ferrari Формулы-1. Нарушителя, скрывавшего лицо под шлемом, удалось найти после фиксации камерами на заправке, что положило конец многолетним поискам.

гонщики
Марокко
ралли
мотоциклы
аварии
спорт
