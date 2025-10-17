Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 20:46

Губерниев ответил Самуэльссону за слова о российских паралимпийцах

Губерниев осудил позицию Самуэльссона за высказывания о российских паралимпийцах

Дмитрий Губерниев Дмитрий Губерниев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон проявил лицемерие и двойные стандарты, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает «ВсеПроСпорт». Иностранец выступил против участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2026.

Я знаю, что он уже много лет мониторит все, что я про него говорю. Я был про него лучшего мнения, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что [несет чушь], — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев иронично прокомментировал заявления норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о возможном возвращении россиян в международный спорт. По мнению эксперта, спортсмен пытается угодить текущей политической конъюнктуре, осознавая возможные изменения в отношениях Запада с Россией.

Вместе с этим Губерниев заявил, что шведская лыжница Линн Сван будет вынуждена выступать вместе с российскими спортсменами, несмотря на свой призыв к бойкоту Олимпиады-2026. Комментатор назвал ее позицию лицемерной, отметив, что спортсменка не сможет отказаться от участия в соревнованиях при допуске россиян.

