Губерниев ответил Самуэльссону за слова о российских паралимпийцах

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон проявил лицемерие и двойные стандарты, заявил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, передает «ВсеПроСпорт». Иностранец выступил против участия российских спортсменов в Паралимпиаде-2026.

Я знаю, что он уже много лет мониторит все, что я про него говорю. Я был про него лучшего мнения, он не глупый парень. Но в этой ситуации он показал, что [несет чушь], — заявил Губерниев.

Ранее Губерниев иронично прокомментировал заявления норвежского лыжника Йоханнеса Клебо о возможном возвращении россиян в международный спорт. По мнению эксперта, спортсмен пытается угодить текущей политической конъюнктуре, осознавая возможные изменения в отношениях Запада с Россией.

Вместе с этим Губерниев заявил, что шведская лыжница Линн Сван будет вынуждена выступать вместе с российскими спортсменами, несмотря на свой призыв к бойкоту Олимпиады-2026. Комментатор назвал ее позицию лицемерной, отметив, что спортсменка не сможет отказаться от участия в соревнованиях при допуске россиян.