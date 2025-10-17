Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 21:20

Грудь женщины почернела после преждевременных родов

Жительница Мельбурна перенесла некроз груди после родов на 22-й неделе

Жительница австралийского Мельбурна перенесла серию хирургических операций после того, как кожа на ее груди почернела и начала отмирать, сообщает WalesOnline. За 15 дней до этого она перенесла преждевременные роды. Она не кормила грудью, а сцеживала молоко, что могло сделать ее более уязвимой к инфекции.

Пациентка не кормила грудью, а сцеживала молоко, что могло сделать ее грудь более уязвимой к инфекции. Ранее у нее не было проблем с молочной железой или диабета, и она не курила, — говорится в публикации.

По информации журналистов, 38-летняя пациентка родила на 22-й неделе беременности, после чего она обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие и черное пятно на груди. Врачи назначили антибиотики, но состояние женщины начало стремительно ухудшаться.

Через два дня медики диагностировали сухой некроз — отмирание тканей из-за нарушения кровоснабжения. Из раны начало сочиться молоко, а анализы выявили в грудном молоке устойчивый к антибиотикам штамм бактерий. В течение последующих недель женщина перенесла четыре операции по удалению омертвевших тканей и пересадку кожи. На полное восстановление потребовалось более полугода.

Ранее онколог Серяков рассказал, почему женщинам важно немедленно обращаться к врачу при обнаружении уплотнений в груди и изменениях соска. По его словам, на первых двух стадиях рак молочной железы поддается лечению и не является приговором.

роды
женщины
груди
операции
Австралия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Венгрию возмутило решение Польши по подозреваемому в терроризме украинцу
«Я бы хотел»: Трамп озвучил возможные сроки завершения конфликта на Украине
Встреча Трампа и Зеленского началась с опозданием
Звезда фильма «Кавказская пленница» Варлей госпитализирована
«Эскалация»: Трамп высказался об ударах вглубь территории России
После взрыва на заводе в Стерлитамаке завели уголовное дело
Губернатор-миллионер рассказал о невероятной удаче в казино
Раскрыты подробности взрыва на заводе в Стерлитамаке
Трамп оценил процесс урегулирования конфликта на Украине
«Давно ждал»: уфимский чиновник улыбкой отреагировал на задержание
Киллер для пасторов и военный на дне озера: главные ЧП дня
Отец Илона Маска приедет в Казань
Полицейским по делу о взятках от журналистов Baza изменили меру пресечения
Грудь женщины почернела после преждевременных родов
В центре Москвы восстановили транспортное движение
Путин поддержал Симоньян после смерти мужа
Стало известно, как Путин изменил подход ФСБ в девяностых
В России ответили, кто виноват в нарушении прав соотечественников в Латвии
Бандит Лысак стал главой Одессы: как Зеленский меняет «элиту» Украины
Путин объяснил российский подход к традиционным ценностям
Дальше
Самое популярное
Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США
США

«Огромная толпа»: делегацию Зеленского подняли на смех после прибытия в США

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.