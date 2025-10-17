Грудь женщины почернела после преждевременных родов

Жительница австралийского Мельбурна перенесла серию хирургических операций после того, как кожа на ее груди почернела и начала отмирать, сообщает WalesOnline. За 15 дней до этого она перенесла преждевременные роды. Она не кормила грудью, а сцеживала молоко, что могло сделать ее более уязвимой к инфекции.

Пациентка не кормила грудью, а сцеживала молоко, что могло сделать ее грудь более уязвимой к инфекции. Ранее у нее не было проблем с молочной железой или диабета, и она не курила, — говорится в публикации.

По информации журналистов, 38-летняя пациентка родила на 22-й неделе беременности, после чего она обратилась в больницу с жалобами на плохое самочувствие и черное пятно на груди. Врачи назначили антибиотики, но состояние женщины начало стремительно ухудшаться.

Через два дня медики диагностировали сухой некроз — отмирание тканей из-за нарушения кровоснабжения. Из раны начало сочиться молоко, а анализы выявили в грудном молоке устойчивый к антибиотикам штамм бактерий. В течение последующих недель женщина перенесла четыре операции по удалению омертвевших тканей и пересадку кожи. На полное восстановление потребовалось более полугода.

