17 октября 2025 в 20:52

Путин объяснил российский подход к традиционным ценностям

Путин: Россия отстаивает традиционные ценности без дискриминаций и запретов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Россия отстаивает свою позицию по традиционным ценностям, не вводя запретов и не допуская дискриминации, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 20-летия RT. Он выразил уверенность, что подобные взгляды помогают людям в разных странах обрести веру в собственные возможности.

Мы никого не дискриминируем при этом, ничего не запрещаем. <…> Мы просто пытаемся отстаивать свою точку зрения, свой взгляд на современный мир и на его будущее. Уверен, что эта близость взглядов помогает людям на разных континентах поверить в себя, в свои силы и возможности, — сказал российский лидер.

Ранее Путин заявил, что западные страны рассматривают свободу информационного выбора как угрозу для собственной безопасности. Глава РФ подчеркнул, что работа российских журналистов за границей заключалась в представлении альтернативной позиции и защите права аудитории на получение различной информации.

Кроме того, президент России отметил, что зарубежные средства массовой информации в начале века систематически злоупотребляли свободой слова на российской территории и занимались распространением искаженных моральных принципов. Под маской объективного новостного освещения осуществлялось целенаправленное создание параллельной цивилизационной модели, подчеркнул Путин.

