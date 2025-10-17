Запад воспринимает свободу информационного выбора как угрозу для себя и своих граждан, заявил президент России Владимир Путин на юбилейном мероприятии телеканала RT. Российские журналисты за рубежом, по его словам, просто предлагали альтернативную точку зрения, отстаивая право аудитории на выбор.

Вы [российские журналисты за рубежом] ничего не навязывали, а просто предлагали альтернативную, правдивую точку зрения. И таким образом отстаивали в том числе и право на выбор зрителей и слушателей. Но уже в самом наличии такого выбора партнеры [на Западе] видели угрозу для себя, — высказался глава государства.

Ранее Путин заявил, что в начале 2000-х годов международные медиа допускали злоупотребление свободой слова на территории РФ и активно насаждали ложные нравственные установки. Президент подчеркнул, что под прикрытием объективного информирования проводилось целенаправленное конструирование альтернативного цивилизационного проекта.

Кроме того, глава государства констатировал, что глобальные претензии Запада на всеобъемлющий контроль порождают серьезную напряженность в международных отношениях. Российский лидер подчеркнул, что подобные геополитические амбиции негативно сказываются на внутренней стабильности отдельных государств.