17 октября 2025 в 19:42

Путин напомнил западным СМИ об их неудобном прошлом

Путин: западные СМИ злоупотребляли в 2000-х свободой слова в России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В начале нынешнего века зарубежные средства массовой информации откровенно злоупотребляли свободой слова в России и занимались насаждением ошибочных моральных ориентиров, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления по случаю 20-летия RT. Глава государства отметил, что под видом объективной информации осуществлялось целенаправленное формирование нового цивилизационного пространства.

Мы помним, как в начале 2000-х ведущие западные средства массовой информации злоупотребляли своим монопольным положением, а зачастую, точнее, практически всегда под видом объективных новостей выдавали на-гора все, что хотели, пытаясь насаждать в умах и сердцах миллионов людей не просто какие-то новые правила, а скорее даже основанное на ложных нравственных ценностях новое цивилизационное пространство, — сказал Путин.

Ранее президент РФ заявил, что стремление западных стран к глобальному контролю создает чрезмерное напряжение в международных отношениях. Выступая на пленарном заседании XXII встречи клуба «Валдай», глава государства отметил, что подобная политика негативно влияет на внутреннюю стабильность отдельных государств.

Кроме того, он отметил, что после распада СССР некоторые российские политики наивно ожидали установления партнерских отношений с Западом. Глава государства признался, что для него как для профессионального разведчика подобные ожидания стали неожиданностью.

Владимир Путин
СМИ
Запад
свобода слова
