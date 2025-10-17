Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 18:03

Роман с Данко, антивоенные посты и скандал отца: как живет дочь Хазанова

Алиса Хазанова Алиса Хазанова Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Дочь худрука Московского театра эстрады Геннадия Хазанова Алиса открыто критикует Россию, воспитывает детей как иностранцев и участвует в антивоенных спектаклях. Что еще известно о жизни наследницы народного артиста СССР и ее отношении к СВО?

Что за скандал случился с Хазановым

79-летний Геннадий Хазанов поскандалил с журналистами после вопроса о проданной им московской недвижимости. Недавно стало известно, что артист фактически избавился от всех квартир в столице, выручив за них около 700 млн рублей. Юморист отказался отвечать на вопрос, планирует ли он уехать из России, а также, как утверждают СМИ, «набросился» на подкараулившего его возле дома корреспондента.

Артист никогда открыто не высказывался против СВО и не делал никаких заявлений о конфликте России и Украины. При этом он опубликовал ролик, где зачитывает отрывки из произведений Льва Толстого, называя патриотизм «рабством». По мнению авторов Telegram-канала Readovka, отсылка к словам Толстого может являться осуждением политики России и СВО.

Дочь Геннадия Хазанова Алиса давно живет в Лондоне с двумя детьми и гордится тем, что ее отпрыски растут «иностранцами». Как призналась актриса в разговоре с телеведущей Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), русский язык в ее доме используется в качестве «дополнительного», а детей она изначально воспитывала на английском языке. Даже в Москве они ходили в британскую школу.

Геннадий Хазанов Геннадий Хазанов Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Что за роман у Хазановой был с Данко

В 2023 году в программе «Звезды сошлись» на НТВ певец Данко (настоящее имя Александр Фадеев) рассказал о своем романе с Алисой Хазановой. По словам артиста, он познакомился со знаменитой наследницей во время работы в труппе Большого театра. Однако тогда он получал скромную зарплату, из-за чего Геннадий Хазанов и его супруга не одобрили выбор дочери. «Говорили, что ты — ноль, ничтожество, нищеброд. На тот момент я был артистом театра какого-то с зарплатой в 100 рублей», — вспомнил певец.

Родители Хазановой были так сильно против этих отношений, что даже увезли ее в США, а потом в Израиль. После дочь Хазанова трижды побывала замужем, но так и не смогла создать крепкую семью.

Когда у женщины родился первый ребенок от другого мужчины, Данко написал песню «Твой малыш». Сам исполнитель долгое время жил гражданским браком с моделью Натальей Устюменко, от которой у него две дочери, а после встречался с другой женщиной. В официальном союзе певец никогда не состоял.

Как зарабатывает Алиса Хазанова

В своем блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Алиса Хазанова рекламирует фильм «Белый список», где она выступила как режиссер и автор сценария. Картина с Алексеем Серебряковым в главной роли рассказывает о расследовании загадочного самоубийства девочки-подростка в Подольске. Картину показали не только в России, но и в кинотеатрах Лондона и Берлина.

Помимо этого Хазанова играет в антироссийском спектакле Максима Диденко «Последнее слово», где рассказывается о женщинах, «пострадавших» от российских властей. В частности в постановке обыгрываются образы бывших солисток группы Pussy Riot и приводятся отрывки из обращений к правосудию женщин, которых судили в России. В своих соцсетях Хазанова гордо заявляет: «Наш спектакль рассказывает страшную правду о России».

После начала СВО Алиса Хазанова опубликовала серию антивоенных постов в соцсетях, открыто осудив действия российских властей. Она также назвала спецоперацию на Украине «варварством, жестокостью, предательством и обесчеловечиванием».

Алиса Хазанова и актер Сергей Бурунов Алиса Хазанова и актер Сергей Бурунов Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости

Что сказали о Хазановых коллеги в Сети

На стычку Геннадия Хазанова с журналистами отреагировала актриса Яна Поплавская. В своем Telegram-канале она возмутилась тем, «как обласканные „нетвойнисты“ с иностранными паспортами любят Родину и соотечественников».

«Министр кормит их с золотой ложечки, а они зарабатывают в России свои многомиллионные активы, но живут в Израиле, Прибалтике, в Майами или Лос-Анджелесе. Потому что им это очень удобно и никто этому не препятствует», — написала Поплавская в блоге.

Не смолчал и известный блогер и общественник Сурен Каграманов. В Telegram-канале он задался вопросом, почему Россия «не наказывает тех, кто позволяет себе оскорблять патриотов и называет их „рабами“». По мнению Каграманова, многие пользуются мягкостью и добротой россиян.

«Хазанов руководит театром, зарабатывает — вероятно, на новую недвижимость в Израиле. Его супруга, Эльбаум, находится в Израиле, не отсвечивает, но осуждает российскую власть. А их дочь Алиса проживает в Европе, осуждает всю Россию за „вторжение на Украину“, выкладывая в социальные сети черные квадраты, и стихи, в которых едва ли не проклинает Россию за само ее существование», — написал блогер.

Певица Вика Цыганова считает, что последние 10 лет Геннадий Хазанов «прожил, сидя на двух стульях, — сочувствуя Украине, но продолжая зарабатывать в России». По мнению исполнительницы, актера «никогда не признают иноагентом, не назовут предателем и дадут спокойно вывести из России почти миллиард рублей» за проданные квартиры в Москве.

«Вряд ли для кого-то внезапно стало открытием, что Геннадий Хазанов — не патриот, имеет гражданство Израиля, а большую часть времени живет между „свободной“ Прибалтикой, Великобританией и Израилем, прилетая в Россию лишь на заработки. Очевидно одно — душа у него болит не за Россию и не за русских людей», — высказала свое мнение Цыганова.

Ирина Дроздова
И. Дроздова
