«Топят себя»: Цыганова жестко ответила Пугачевой за поддержку Вакарчука Цыганова: поздравившая Вакарчука Пугачева показала свою истинную сущность

Певица Алла Пугачева «села в лужу», поздравив фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины», заявила ее коллега Вика Цыганова. В своем Telegram-канале она написала, что Примадонна показала всем свою истинную сущность.

Села в лужу, одновременно показав всем свою истинную сущность. Многие беглые звезды, предчувствуя Победу России, спешно переобувается… Пугалкины же продолжают топить себя до талого, — написала Цыганова.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко считает поздравление Пугачевой плевком в сторону российских поклонников. По его словам, исполнительница сжигает мосты, связывающие ее с Россией, и «подлизывается» к украинской власти.

Ранее Пугачева поздравила Вакарчука с наградой «Национальная легенда Украины». Медаль музыканту вручил украинский лидер Владимир Зеленский. Российская певица подчеркнула, что музыкант ее заслужил.

Тем временем стало известно, что Примадонна может потерять товарный знак «Алла Борисовна» в апреле 2026 года. Такой вариант событий произойдет, если артистка не продлит срок действия исключительного права.