Терроризм, развод с Шацем, алкоголь, депрессия: как живет Татьяна Лазарева

Суд в Москве приговорил телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) к семи годам колонии за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. За что еще Лазарева получила срок в России, как она живет?

В чем обвинили Лазареву

В феврале 2025 года Лазарева дважды опубликовала в своем Telegram-канале материалы без отметки об иноагенте. Нарушение зафиксировали в Роскомнадзоре и передали материалы правоохранителям. Ранее Лазарева два раза привлекалась к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. Назначенные судом штрафы она не оплатила. Адвокат телеведущей заявил, что вину она не признает.

«Прошу признать Лазареву Т. Ю. виновной по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности за нарушение два раза в течение одного года) и назначить ей заочное наказание в виде семи лет колонии», — заявила прокурор.

В итоге Пресненский суд Москвы согласился с позицией прокурора, заочно признав Лазареву виновной по этому делу. Ей назначили наказание в виде семи лет в колонии общего режима.

Это второе уголовное дело в отношении Лазаревой. Ранее 2-й Западный окружной военный суд заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма. Лазарева была заочно арестована и находится в международном розыске. Вину она также не признала. Знаменитость предположила, что политическое преследование не является поводом для объявления человека в международный розыск.

До этого телеведущая заявила о подлинности высказываний, в которых она выражала радость по поводу атак ВСУ на российскую территорию. Эти слова впервые прозвучали в августе 2023 года в интервью YouTube-каналу «И грянул Грэм». Лазарева пояснила, что дала искренний ответ на вопрос о своих чувствах при ударах дронов по Белгороду.

Что известно об алкоголизме Лазаревой

Тем временем Лазареву подозревают в злоупотреблении алкоголем. Телеведущая Ксения Собчак ранее рассказывала, что на съемках программы «Две звезды» от коллеги исходил запах спиртного. По словам журналистки, Татьяна принесла коньяк в гримерку, а ее поведение на съемочной площадке было отвратительным.

Татьяна Лазарева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Лазарева не скрывала, что после переезда в Испанию и начала СВО она столкнулась с бытовыми трудностями и напряженной обстановкой, из-за чего пристрастилась к алкоголю. Журналист Владимир Соловьев назвал Лазареву «тяжело пьющей женщиной», а ее состояние — «алкоголической агрессией». Занятость и заработок телеведущей сейчас тоже так или иначе связаны с вином: она проводит гастрономические вечера и делает экскурсии для туристов по виноградным плантациям.

Из-за чего Лазарева развелась с Шацем

В январе 2024 года Лазарева сообщила о разводе с юмористом Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка назвала это первым в истории России разводом двух иноагентов. Она добавила, что вместе с супругом многое пережила за годы совместной жизни.

О расставании звездной пары в СМИ заговорили в 2016 году: тогда Лазарева с младшим ребенком перебралась в Испанию. В 2019 году появилась информация, что у Лазаревой имеется психическое заболевание. Ряд СМИ писали, что именно по этой причине Шац отправил ее в Испанию, а сам стал крутить романы с поклонницами. Информацию супруги опровергли, а в конце 2020-го юморист сообщил, что его жена вернулась в Москву.

В 2021 году телеведущая все же призналась, что долгое время принимала антидепрессанты. По словам Лазаревой, она страдала из-за резкой и частой смены настроений, из-за чего, когда переставала принимать препараты, ей хотелось расстаться с Шацем. Тогда же артистка выразила сожаление, что общего лекарства для лечения ее расстройства нет.

Что Лазарева сказала о возвращении в Россию

На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) Лазарева призналась, что хотела бы вернуться в Россию и изначально не хотела с ней расставаться. Но когда будет возможно уехать на родину — неизвестно.

Особое место в сердце артистки занимает родной город Новосибирск. Телеведущая рассказала, что очень по нему скучает: не столько по пейзажам, сколько по тем чувствам, которые ей довелось там испытать, и по друзьям.

Композитор Юрий Лоза предположил, что Лазарева хочет вернуться в Россию из-за проблем с деньгами.

«Как она будет убеждать, что хочет вернуться не из-за того, что у нее просто, скажем, закончились деньги? Как она будет убеждать, что не продолжает ненавидеть нас? Ведь Лазарева уехала и говорила, что мы все противные, ужасные, что Россия — кошмарная страна. Какое у нее будет лицо, когда она приедет и начнет говорить прямо противоположное?» — заявил Лоза.

