Стенд с персонажами мультфильма «Крокодил Гена и Чебурашка» на открытии выставки «Нереальные герои. Художники и персонажи «Союзмультфильма»»

«Союзмультфильм» возмутился посягательством на крокодила Гену «Союзмультфильм» подал в суд на предпринимателей за изображение крокодила Гены

Киностудия «Союзмультфильм» обратилась с исковыми заявлениями на двух предпринимателей в Таганский районный и Савеловский районный суды Москвы, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале. Поводом для разбирательств стало использование ответчиками изображения мультипликационного персонажа — крокодила Гены.

Киностудия «Союзмультфильм» взыскивает через суд компенсацию за нарушение исключительных авторских прав на изображение крокодила Гены, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что киностудия требует компенсации с предпринимателей Гусева С. Н. и Шаташвили М. Р. Заседания назначили на 2 и 9 октября.

Ранее Федеральный суд США в Восточном округе Нью-Йорка вынес решение по делу компании LaRubInt Corp. против «Союзмультфильма». По его данным, российская студия нарушила условия лицензионного соглашения. Позже киностудия заявила, что исполнит решение американского суда в случае легализации судебного решения США на территории России. Там уточнили, что на данный момент ведется следствие по факту заключения «Союзмультфильмом» соглашения об исключительных правах на использование персонажей мультфильма «Чебурашка» в ряде стран.