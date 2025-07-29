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29 июля 2025 в 11:28

«Союзмультфильм» ответил на сообщения о проигранном суде по Чебурашке

«Союзмультфильм» исполнит решение суда США по Чебурашке при признании его в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Киностудия «Союзмультфильм» исполнит решение американского суда по делу компании LaRubInt Corp., если вердикт будет признан в России, заявили NEWS.ru в пресс-службе киностудии. Там уточнили, что на данный момент ведется следствие по факту заключения «Союзмультфильмом» соглашения об исключительных правах на использование персонажей мультфильма «Чебурашка» в ряде стран.

Соглашение, о котором идет речь в решении США, истекло в 2021 году. По факту его заключения предыдущим руководством «Союзмультфильма» в России ведется следствие. Киностудия соблюдает действующее законодательство РФ и в случае легализации судебного решения [США] на территории РФ, безусловно, его исполнит в добровольном порядке, — сообщили в «Союзмультфильме».

Там уточнили, что в 2016 году к «Союзмультфильму» обратилось неустановленное лицо от компании LaRubint Corp. с предложением заключить сделку об исключительной лицензии на использование прав для целей мерчендайзинга бренда «Чебурашка» в Японии. По данным киностудии, директор компании подтвердила, что в ее штате нет сотрудников, фирма не осуществляла никакую деятельность, а также не проводила переговоры. В российской студии объяснили, что таким образом у организации отсутствует упущенная выгода.

LaRubint Corp. была осведомлена о неоднозначной на тот момент ситуации с японской компанией TXBB, и ее основной целью было не заниматься мерчендайзинговой деятельностью, а принудить японскую компанию платить ей роялти. La Rubint проиграла суд в Японии и не получила желаемого результата, после чего решила подать в суд на киностудию, чтобы принудить выплатить ей компенсацию. Все свои действия компания тщательно спланировала совместно с предыдущим руководителем киностудии, — добавили в «Союзмультфильме».

Ранее Федеральный суд США в Восточном округе Нью-Йорка вынес решение по делу компании LaRubInt Corp. против «Союзмультфильма». По его данным, российская студия нарушила условия лицензионного соглашения.

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