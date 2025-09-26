Четверо врачей из Курской области удостоены медалей Луки Крымского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении четырех медиков из Курской области почетной медалью Луки Крымского, сообщается на официальном портале правовой информации. Высокой награды врачи удостоились за проявленные профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в экстремальных условиях.

Согласно тексту указа, награды получили сотрудники территориального центра медицины катастроф при Курской областной клинической больнице. В список награжденных вошли Станислав Астанков, Дмитрий Делов, Евгений Журавлев и Сергей Кузнецов.

Медаль Луки Крымского является государственной наградой, которой отмечаются выдающиеся достижения в сфере здравоохранения и защиты жизни людей. Вручение подобных знаков отличия подчеркивает значимость работы медицинских работников в ситуациях, требующих максимальной концентрации и готовности к действиям в критической обстановке.

Ранее Путин посмертно наградил медалью Луки Крымского погибших сотрудников скорой из Ярославской области Наталию Панову, Светлану Глухову и Сергея Сивкова. В документе подчеркивалось, что награда присуждена за самоотверженность.