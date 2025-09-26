Слова об СВО, побег из РФ, отказ от 15 млн: как живет Александр Васильев

Недавно историка моды Александра Васильева пригласили выступить на корпоративе за 15 млн рублей в России. Но он отказался. Представители Васильева заявили СМИ, что историк моды не вернется на родину даже за €150 тыс. и у него все время расписано до 2026 года. Он уехал из РФ в Европу после начала специальной военной операции на Украине. Почему Васильев отказывается возвращаться — в материале NEWS.ru.

Когда Васильев в первый раз уехал из России

Васильев окончил Школу-студию МХАТ и работал художником по костюмам в театре на Малой Бронной. В 1982 году он познакомился с француженкой Анной Бодимон, которая изучала русский язык в МГУ. Они заключили фиктивный брак, и Васильев переехал с женой в Париж.

Там Александр быстро нашел работу и пошел учиться дизайну в Школу Лувра. Сначала Васильев был художником по костюмам и декорациям, затем он начал преподавать историю моды в крупнейшей французской школе моды ESMOD.

Искусствовед вернулся в Россию лишь в 2003 году. Он открыл дизайн-студию «Интерьеры Александра Васильева» в Москве и участвовал в различных проектах, связанных с модой. В 2009-м его пригласили стать ведущим «Модного приговора».

Когда Васильев уехал из России во второй раз

После начала СВО Александр Васильев опять уехал во Францию, где у него есть квартира. Несмотря на то, что историк моды построил карьеру на родине и получал в РФ внушительные гонорары, он высказался против проведения специальной военной операции. Соответствующее письмо от его имени до сих пор можно найти в Сети. Представители историка моды тогда заявили, что он не имеет никакого отношения к заявлению, так как никто не согласовывал с ним текст.

Через некоторое время Васильев вернулся на родину и узнал, что Первый канал на тот момент убрал из сетки вещания все развлекательные программы, в том числе и «Модный приговор».

Когда передачу вернули на ТВ, историка моды не позвали обратно. Тогда Васильев нашел объяснение своей «отмены». «В каких-то городах я очень даже приветствуюсь, делаю рекламы, баннеры и выступления, а в каких-то городах они говорят: „Нет. Не надо нам никакого Васильева. Подавайте нам мертвого Зайцева или мертвого Юдашкина“. Иными словами, дезорганизация. То так, то сяк. Я провел расследование. Мне сказали, что это какая-то женщина, отвергнутая мной в верхах власти, теперь мстит. <…> В России я в черном списке», — заявил он.

Чем сейчас занимается Васильев

В 2024 году появилась информация, что долг Васильева перед российским бюджетом составил около 1,8 млн рублей, а счета его компании оказались заблокированными. Сейчас он зарабатывает на том, что проводит в Европе и особенно во Франции циклы лекций о моде, а также выставки своей коллекции исторических костюмов. «У меня много выставок, сейчас одна идет в Праге, другая — в Латвии, три другие — в Литве. Много выступлений в разных странах», — говорил ранее Васильев YouTube-каналу «Мадонна Мур».

Историк моды объяснил YouTube-каналу RUS TVNET, почему не принимает участия в мероприятиях в России. «У меня, слава богу, проблем нет. Но я и рисковать не хочу. Западные партнеры, с которыми у меня контракты подписаны до 2026 года, — это хорошо, все дни проданы, — они просто скажут: „А зачем он туда поехал? Он соскучился по колоннам Исаакиевского собора?“ Да, но я посмотрю на церковь Мадлен, там тоже колонны», — заявил Васильев.

Он утверждает, что на Россию у него нет времени, ведь сейчас график лекций и мероприятий расписан чуть ли не до 2027 года.

Что ждет Александра Васильева в РФ

По мнению опрошенных NEWS.ru экспертов, Васильев лукавит: он боится приехать в Россию, потому что опасается уголовного преследования за свои слова.

«Я думаю, популярность и важность Васильева сильно преувеличены его менеджментом. Да, его могут приглашать ведущим. Но я не верю, что кто-то желает видеть на своем мероприятии только Васильева и готов платить любые деньги, лишь бы он приехал. Я совершенно не верю в то, что его график полностью расписан на 2026 год. Он боится приезжать в Россию. Вполне возможно, опасается какого-то преследования или того, что с ним может состояться серьезный разговор», — сказал NEWS.ru продюсер Павел Рудченко.

Депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия православная» Михаил Иванов заявил NEWS.ru, что недвижимость Александра Васильева следует конфисковать в пользу семей участников СВО.

«Учитывая, что господин Васильев сделал свой окончательный выбор в пользу жизни за границей и заявляет о полном отсутствии планов на возвращение, я считаю справедливым поднять вопрос о дальнейшей судьбе его роскошной недвижимости в Москве. Квартира в историческом центре столицы — это ценнейший ресурс, который должен служить на благо нашей страны. Я предлагаю рассмотреть возможность передачи недвижимости в пользу настоящих героев нашего времени — семей участников СВО», — сказал Иванов.

Глава проекта по Федеральной безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в разговоре с NEWS.ru заявил, что они уже занялись персоной Александра Васильева, просят провести в отношении него проверку и признать историка моды иностранным агентом.

«Он дискредитировал специальную военную операцию своими высказываниями. То, что Васильев сам признает, что у него есть иностранные кураторы, означает, что он получает западное финансирование. А это уже повод признать его иноагентом. Мы попросили спецслужбы провести проверку Александра Васильева с этой целью», — сказал Бородин.

