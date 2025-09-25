Еще моложе Полины! Что известно о новой девушке Дмитрия Диброва

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что телеведущий Дмитрий Дибров и его супруга Полина официально развелись. Журналист сообщил, что у него появилась новая возлюбленная. В окружении Диброва говорят, что она младше Полины. NEWS.ru узнал подробности.

Как разводились Полина и Дмитрий Дибровы

В конце лета СМИ сообщили о разводе Дибровых. В прессе появилась информация, что у Полины появился другой мужчина, их сосед, миллиардер и бизнесмен Роман Товстик. После первых публикаций его жена Елена опубликовала в своих соцсетях пост со свечой, сопроводив словами: «К сожалению, Роману придется забрать тело своей жены из Италии… разрушив семью, убив мать и шесть детей».

В тот момент многие переживали о моральном состоянии Дмитрия Диброва. Полина столкнулась с хейтом в свой адрес. Елена и Роман тоже начали разводиться. Юрист Катя Гордон сообщила, что будет представлять интересы жены бизнесмена в суде. По мнению правозащитницы, поведение Полины в этой ситуации — «это за гранью».

Позже в программе «Малахов» Елена рассказала, что знала об изменах мужа с Дибровой и до развода. Она увидела их вместе улыбающихся и обнимающихся в аэропорту, когда приехала встречать бизнесмена с рейса. По словам Товстик, уже тогда Полина пыталась убедить Романа, что девочка, которую Елена родила год назад, не от него. Также Елена сообщила, что Диброва якобы давила на бизнесмена, шантажировала его, что уйдет, если он не разведется.

Полина назвала происходящее «публичной травлей», которую она с трудом пережила. Она дала первое интервью журналисту Лауре Джугелии для ее YouTube-канала. По словам Дибровой, она сразу сообщила Дмитрию, когда начала встречаться с Товстиком. И они решили расстаться.

«Я знаю некоторые нюансы ее богатой личной жизни, которые могли стать причиной развода Романа с ней несколько лет назад», — говорила Полина об Елене.

Чуть позже Диброва появилась в программе «Малахов», где пожаловалась что из-за травли стала рассеянной, и показала свое фото с синяками на лице.

«То, что сейчас происходит в интернете, — это настоящая травля. Когда я находилась на отдыхе с детьми, я лишний раз боялась взять телефон в руки… А когда взяла, то потеряла сознание. Стукнулась, у меня здесь шрам», — добавила Диброва.

Телеведущий все это время молчал. Он говорил о Полине только хорошее, потому что считает, что «не имеет права говорить плохое про мать своих детей». У Дибровых растут трое сыновей.

Сначала Товстики оформили развод. По словам Гордон, Роман оставил Елене хорошие отступные и недвижимость. Теперь стало известно, что официально разошлись Дибровы. После развода Полина не осталась «в одних трусах», как говорили ее подруги.

Правда, для этого, по словам Дибровой, она должна была выполнить два условия, которые озвучила в подкасте «Здесь (не) судят»: самостоятельно подать на развод и сообщить об этом детям. Дети отреагировали по-разному. СМИ писали, что старший сын Дибровой остался жить с отцом.

По словам Полины, они с Дмитрием договорились вместе участвовать в воспитании детей и иногда даже проводить время всей семьей. «Мы делаем все, чтобы дети видели: родители в хороших отношениях и продолжают быть рядом. Для них ничего не изменится. Сегодня, например, Дима позвонил: „Приходи, пожарим мясо, посмотрим фильмы вместе“. Конечно, я пойду. Почему нет?» — рассказала Полина.

Кто новая девушка Диброва

Дибров заявил в стриме, что у него есть новая возлюбленная. Источник из окружения Диброва подтвердил эту информацию. «У Дмитрия другая девушка. И она моложе Полины», — передает KP.RU.

Катя и Волга

Группа, которая состоит из сестер-близняшек, часто сопровождала его на мероприятиях. Говорили, что именно с ними Диброва видели в загородном отеле. Дуэт опроверг эту информацию в разговоре с NEWS.ru. Катя и Волга, по их словам, работают с Дмитрием, записывают песни в стиле джаз, их не связывают личные отношения. Сейчас, как отмечают девушки, ведущий снова увлекся музыкой.

Они считают, что развод пошел Диброву на пользу. Ведь он стал востребованным ведущим, ему предлагают множество проектов. Дмитрий только и успевает выбирать.

«Дибров справляется с жизненными перипетиями как настоящий донской казак, опираясь на внутренний стержень. Развод — это эмоциональное землетрясение, но именно такая встряска часто становится самым плодородным грунтом для творчества. Дмитрий полностью посвятил себя работе, а предложений у него в связи с резонансом вокруг его имени — множество», — заявили Катя и Волга.

Дочь Даны Борисовой

В Сети называли дочь Даны Борисовой Полину предполагаемой девушкой Диброва. Дмитрий появился на праздновании 18-летия девушки.

Он написал пост о Полине в соцсетях: «Дочь моей подруги и коллеги, любимой вами Даны Борисовой. Смотрите, какая выросла! А мы у нее кое-что и спросим. Если бы какая-нибудь захотела увести у тебя молодого человека, то какой бы метод ей помог лучше всего?» — спросил шоумен.

В комментариях тогда писали, что Полине исполнилось 18, Дмитрию ведь нравятся помоложе, и все законно, так как дочь Борисовой уже совершеннолетняя.

Однако позже выяснилось, что Полина встречается с продюсером Диброва, к которому, несмотря на сопротивление матери, переехала жить. Дочь Борисовой сама сообщила об этом журналистам.

