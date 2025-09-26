Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 17:49

В Госдуме раскрыли, зачем Молдавия нужна Украине

Депутат Аршинова: Молдавия — тыл Украины для конфликта с Россией

Фото: Родион Прока/РИА Новости

Молдавия представляет собой стратегически важный тыл Украины для конфликта с Россией, сказала NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. По ее словам, чтобы обеспечить этот тыл, европейцы сфальсифицируют выборы в республике, а НАТО попытается захватить Приднестровье.

Молдавия — жизненно важный тыл Украины для войны с Россией. Ключевая задача — захват Приднестровья. Это предоставит войскам НАТО и Украины доступ к мощной промышленной базе, в том числе к складу вооружений, — сказала Аршинова.

Депутат подчеркнула, что молдавское руководство — марионетка Запада. Поэтому он постарается сохранить власть за партией президента республики Майи Санду.

Любая политическая сила, способная усомниться в диктате Брюсселя, будет устранена, чтобы обеспечить безусловную победу Санду и ее партии. Поэтому фальсификации будут сделаны в Европе, результаты просто «нарисуют». Французских солдат уже видели в Кишиневе. При силовой поддержке НАТО в отношении тех, кто попытается опротестовывать результат, будут применены репрессии, как к незаконно осужденной по политическим мотивам башкану Гагаузии Евгении Гуцул, — считает политик.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила к парламентским выборам всего два участка для голосования в России, где проживают сотни тысяч молдаван, следует из опубликованного на сайте ведомства постановления. Оба пункта откроются в Москве.

Молдавия
Майя Санду
выборы
НАТО
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Что посмотреть в Индии туристу: главные достопримечательности от Дели до Гоа
В Швеции заметили дроны около крупной военно-морской базы
Как отправиться в паломничество православному христианину: полный гид
Что посмотреть в Чебоксарах: топ-10 мест для туриста
На Западе назвали человека, который пошатнул позицию Трампа по Украине
Юрист раскрыл, что может грозить стилисту из-за конфликта с Instasamka
Удары «Герани» по подстанции в Чернигове попали на видео
Украина выпустила по России 10 беспилотников всего за несколько часов
Животным из Новосибирского зоопарка чуть не скормили яблоко со стеклом
Белгородскую область накрыла волна дронов и снарядов
Психолог предупредил об опасности «бэдроттинга»
Венгрия обвинила Хорватию в попытке заработать на украинском кризисе
Образ жизни и привычки богатых людей: что отличает миллионеров
Как выбрать хороший чай: советы от титестера
«Пора прекратить истерики»: Европу предупредили о дерзком замысле Киева
Атомная подлодка «Борей» всплыла недалеко от Хоккайдо и всполошила Японию
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
Полиция устроила охоту на 12-летнего угонщика
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.