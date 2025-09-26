В Госдуме раскрыли, зачем Молдавия нужна Украине Депутат Аршинова: Молдавия — тыл Украины для конфликта с Россией

Молдавия представляет собой стратегически важный тыл Украины для конфликта с Россией, сказала NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. По ее словам, чтобы обеспечить этот тыл, европейцы сфальсифицируют выборы в республике, а НАТО попытается захватить Приднестровье.

Молдавия — жизненно важный тыл Украины для войны с Россией. Ключевая задача — захват Приднестровья. Это предоставит войскам НАТО и Украины доступ к мощной промышленной базе, в том числе к складу вооружений, — сказала Аршинова.

Депутат подчеркнула, что молдавское руководство — марионетка Запада. Поэтому он постарается сохранить власть за партией президента республики Майи Санду.

Любая политическая сила, способная усомниться в диктате Брюсселя, будет устранена, чтобы обеспечить безусловную победу Санду и ее партии. Поэтому фальсификации будут сделаны в Европе, результаты просто «нарисуют». Французских солдат уже видели в Кишиневе. При силовой поддержке НАТО в отношении тех, кто попытается опротестовывать результат, будут применены репрессии, как к незаконно осужденной по политическим мотивам башкану Гагаузии Евгении Гуцул, — считает политик.

Ранее Центральная избирательная комиссия Молдавии утвердила к парламентским выборам всего два участка для голосования в России, где проживают сотни тысяч молдаван, следует из опубликованного на сайте ведомства постановления. Оба пункта откроются в Москве.