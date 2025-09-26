С прилавков могут исчезнуть сладости с добавлением одной ягоды

Сладости с добавлением земляники могут исчезнуть с прилавков на год из-за нехватки этой ягоды, сообщил Telegram-канал Mash. Помимо этого, одна из компаний-производителей скупила все из-за проблем с урожаем в 2024 году.

Как отметил канал, майские заморозки уничтожили крупную партию урожая земляники. Тогда один из производителей решил заключить контракт на поставку сразу 50 тонн ягоды. Теперь он продает ее в два раза дороже, чем конкуренты. В результате в разных городах образовался дефицит земляники, как в свежем виде, так и замороженном.

Ранее сообщалось, что южные регионы России столкнулись с падением урожайности подсолнечника в 2025 году. Показатель составил всего 1,17 тонны с гектара, что на 35,4% меньше по сравнению с прошлым годом и представляет минимальное значение за последние 13 лет. Основными причинами такого резкого снижения эксперты называют засуху и аномальную жару.

До этого Росптицесоюз не подтвердил распространяемую информацию о перепроизводстве яиц. В объединении сообщили, что рынок стабилен, а производство соответствует спросу.