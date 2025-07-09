Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня

Приметы на 9 июля — что можно и нельзя делать в День Давида Земляничника

В народном календаре 9 июля носит название Давида Земляничника. Связан этот день с памятью преподобного Давида Солунского, но главная героиня в народной традиции — созревшая земляника. Считалось, что именно к этому времени она набирает полную сладость и целебную силу. Народная мудрость накопила множество примет на этот день, помогающих предугадать погоду, урожай и даже личную судьбу. Особое внимание уделялось природным знакам.

Погодные приметы 9 июля

Росы обильные. Если утром на траве и листьях лежит густая, тяжелая роса — это сулило ясный и жаркий день. Такая роса считалась особенно целебной.

Туман по воде стелется. Утренний туман, стелющийся по поверхности рек и озер, предвещал устойчивую солнечную погоду на ближайшие дни.

Дождь земляничный. Дождь, прошедший 9 июля, называли земляничным. Он обещал отличный урожай зерновых, особенно ржи и овса. «После земляничного дождя — хлебам прирост».

Багряный закат. Ярко-багровый, «кровавый» закат считался предвестником сильного ветра или даже ненастья на следующий день.

Звезды мерцают сильно. Если ночью звезды сильно мерцают, переливаясь разными цветами, ждали скорого ухудшения погоды, возможного дождя.

Приметы на основе поведения зверей и птиц

Куры молчат. Если куры с утра не квохчут, ведут себя тихо и не спешат с насеста, это предвещало дождь в течение дня.

Воробьи в пыли купаются. Увидеть, как воробьи активно купаются в дорожной пыли или песке, — верная примета к скорому дождю.

Приметы на основе поведения зверей и птиц на 9 июля Фото: Gerhard Kraus/Global Look Press

Комары столбом вьются. Назойливые комары, образующие вечером плотные столбы или тучи в воздухе, указывали на хорошую, теплую погоду назавтра.

Пчелы рано в поле улетают. Ранний и дружный вылет пчел из ульев на сбор нектара сулил погожий, солнечный день.

Муравьи входы закрывают. Если муравьи спешно заделывают входы в свои муравейники, это предупреждало о приближающемся ненастье, сильном дожде.

Собака траву ест. Заметить, как собака жует траву, считалось недобрым знаком, предвещающим возможные проблемы со здоровьем у хозяев или в доме.

Что нельзя делать 9 июля

Браниться и сквернословить. Ссоры, ругань и матерные слова в этот день считались особенно греховными и могли навлечь беду на всю семью.

Отказывать в помощи странникам. Давида почитали как покровителя путников. Отказать просящему в ночлеге или куске хлеба считалось большим грехом.

Сбивать паутину. Паутина, особенно увиденная утром, воспринималась как оберег, ловящий зло. Сбивать ее — значит лишать дом защиты.

Начинать важные дела без молитвы. Любое значимое дело (особенно связанное с землей или урожаем) следовало начинать с доброй мысли и молитвы, иначе оно могло не задаться.

Шумно праздновать. День считался хоть и светлым, но требующим некоторой сдержанности, разгул и пьянство не приветствовались.

Что нужно сделать обязательно

Собрать землянику. Главный обряд дня — сбор спелой лесной земляники. Считалось, что ягоды, собранные именно 9 июля, обладают наибольшей силой — лечебной и даже магической. Их ели свежими, сушили на зиму, варили варенье, угощали детей и стариков для здоровья.

Приготовить земляничное угощение. Хозяйки обязательно старались приготовить что-нибудь из земляники: пироги, вареники, кисель или просто перетереть с сахаром. Угостить домочадцев и соседей — к миру и достатку в доме.

Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня Фото: Shutterstock/FOTODOM

Помянуть усопших. Часть собранных ягод или приготовленного угощения относили на кладбище, оставляли на могилах родных или несли в церковь, поминая предков. Земляника символизировала сладость вечной жизни.

Заготовить листья земляники. Собирали не только ягоды, но и листья земляники для целебных чаев на зиму. Считалось, что листья, собранные в этот день, особенно ароматны и полезны.

Проявить щедрость. Делиться земляникой и угощением из нее с неимущими, соседями, детьми — важный обычай дня, приносящий благополучие.

День Давида Земляничника — это яркий пример слияния христианской традиции и глубокой связи народа с природными циклами. Наблюдая за погодой и поведением живого мира, наши предки стремились понять будущее и прожить день в гармонии с миром, собрав щедрые дары леса — ароматную и целебную землянику.

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