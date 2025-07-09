Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня

В народном календаре 9 июля носит название Давида Земляничника. Связан этот день с памятью преподобного Давида Солунского, но главная героиня в народной традиции — созревшая земляника. Считалось, что именно к этому времени она набирает полную сладость и целебную силу. Народная мудрость накопила множество примет на этот день, помогающих предугадать погоду, урожай и даже личную судьбу. Особое внимание уделялось природным знакам.
Погодные приметы 9 июля
- Росы обильные. Если утром на траве и листьях лежит густая, тяжелая роса — это сулило ясный и жаркий день. Такая роса считалась особенно целебной.
- Туман по воде стелется. Утренний туман, стелющийся по поверхности рек и озер, предвещал устойчивую солнечную погоду на ближайшие дни.
- Дождь земляничный. Дождь, прошедший 9 июля, называли земляничным. Он обещал отличный урожай зерновых, особенно ржи и овса. «После земляничного дождя — хлебам прирост».
- Багряный закат. Ярко-багровый, «кровавый» закат считался предвестником сильного ветра или даже ненастья на следующий день.
- Звезды мерцают сильно. Если ночью звезды сильно мерцают, переливаясь разными цветами, ждали скорого ухудшения погоды, возможного дождя.
Приметы на основе поведения зверей и птиц
- Куры молчат. Если куры с утра не квохчут, ведут себя тихо и не спешат с насеста, это предвещало дождь в течение дня.
- Воробьи в пыли купаются. Увидеть, как воробьи активно купаются в дорожной пыли или песке, — верная примета к скорому дождю.Приметы на основе поведения зверей и птиц на 9 июля
- Комары столбом вьются. Назойливые комары, образующие вечером плотные столбы или тучи в воздухе, указывали на хорошую, теплую погоду назавтра.
- Пчелы рано в поле улетают. Ранний и дружный вылет пчел из ульев на сбор нектара сулил погожий, солнечный день.
- Муравьи входы закрывают. Если муравьи спешно заделывают входы в свои муравейники, это предупреждало о приближающемся ненастье, сильном дожде.
- Собака траву ест. Заметить, как собака жует траву, считалось недобрым знаком, предвещающим возможные проблемы со здоровьем у хозяев или в доме.
Что нельзя делать 9 июля
- Браниться и сквернословить. Ссоры, ругань и матерные слова в этот день считались особенно греховными и могли навлечь беду на всю семью.
- Отказывать в помощи странникам. Давида почитали как покровителя путников. Отказать просящему в ночлеге или куске хлеба считалось большим грехом.
- Сбивать паутину. Паутина, особенно увиденная утром, воспринималась как оберег, ловящий зло. Сбивать ее — значит лишать дом защиты.
- Начинать важные дела без молитвы. Любое значимое дело (особенно связанное с землей или урожаем) следовало начинать с доброй мысли и молитвы, иначе оно могло не задаться.
- Шумно праздновать. День считался хоть и светлым, но требующим некоторой сдержанности, разгул и пьянство не приветствовались.
Что нужно сделать обязательно
- Собрать землянику. Главный обряд дня — сбор спелой лесной земляники. Считалось, что ягоды, собранные именно 9 июля, обладают наибольшей силой — лечебной и даже магической. Их ели свежими, сушили на зиму, варили варенье, угощали детей и стариков для здоровья.
- Приготовить земляничное угощение. Хозяйки обязательно старались приготовить что-нибудь из земляники: пироги, вареники, кисель или просто перетереть с сахаром. Угостить домочадцев и соседей — к миру и достатку в доме.Давид Земляничник 9 июля: приметы на урожай и строгие запреты дня
- Помянуть усопших. Часть собранных ягод или приготовленного угощения относили на кладбище, оставляли на могилах родных или несли в церковь, поминая предков. Земляника символизировала сладость вечной жизни.
- Заготовить листья земляники. Собирали не только ягоды, но и листья земляники для целебных чаев на зиму. Считалось, что листья, собранные в этот день, особенно ароматны и полезны.
- Проявить щедрость. Делиться земляникой и угощением из нее с неимущими, соседями, детьми — важный обычай дня, приносящий благополучие.
День Давида Земляничника — это яркий пример слияния христианской традиции и глубокой связи народа с природными циклами. Наблюдая за погодой и поведением живого мира, наши предки стремились понять будущее и прожить день в гармонии с миром, собрав щедрые дары леса — ароматную и целебную землянику.
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