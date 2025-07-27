Лютая жара до +35 и ливни? Погода в Москве и Петербурге 28 июля — 3 августа

Лютая жара до +35 и ливни? Погода в Москве и Петербурге 28 июля — 3 августа

На предстоящей неделе жителей и гостей Москвы и Санкт-Петербурга ждут теплые дни. Как ожидается, ненастье и небольшое похолодание придут ближе к выходным. О погоде в столице и городе на Неве с 28 июля по 3 августа NEWS.ru рассказал синоптик из прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 28 июля по 3 августа

В столичном регионе в начале недели ожидается погода без существенных осадков. 28 и 29 июля температура воздуха днем составит 25–30 градусов выше нуля, в ночные часы — +13–18. В среду и четверг воздух прогреется до плюс 27–32, а ночью столбики термометров покажут в диапазоне от +15 до +20 градусов.

В ночь с четверга на пятницу пройдет холодный атмосферный фронт с дождями и грозами. 1 августа днем похолодает примерно до +20 градусов, ночью столбики термометров будут показывать плюс 13–15.

В субботу и воскресенье, 2–3 августа, воздух прогреется до 24–29 градусов выше нуля, осадков не ожидается.

В течение недели атмосферное давление будет достаточно ровным — в районе 748 миллиметров ртутного столба. К пятнице оно снизится на три — пять пунктов.

Ветер будет преимущественно южный и юго-восточный, 2–7 м/с. В ночь на пятницу он может усилиться до 6–11 м/с.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 28 июля по 3 августа

В Петербурге и Ленинградской области ожидается жаркое начало недели. С понедельника по четверг температура воздуха составит плюс 25–30 градусов. По ночам столбики термометров будут показывать 20–22 выше нуля. Небольшие кратковременные дожди возможны местами во вторник и среду.

В пятницу прогнозируются более интенсивные осадки. Ночью и утром местами ожидаются туманы. 1 августа похолодает: в ночные часы температура воздуха составит 13–15 градусов, днем — около 22–24.

В выходные по ночам столбики термометров будут показывать 13–15 градусов выше нуля, днем — в диапазоне от +20 до +22. В субботу не исключены небольшие дожди, в воскресенье их вероятность возрастет.

Атмосферное давление с понедельника до среды будет находиться на отметке 756 миллиметров ртутного столба. К четвергу оно подрастет до 763, а в пятницу опустится примерно на пять — семь пунктов.

В начале недели ветер будут дуть с юга, а ближе к выходным — с запада и северо-запада. Его скорость составит 4–7 м/с. В пятницу ожидается усиление до 7–12 м/с.

Температурные рекорды в Москве с 28 июля по 3 августа

В Москве самую жаркую погоду в период с 28 июля по 3 августа за всю историю метеонаблюдений зафиксировали на протяжении нескольких суток в 2010 году. Тогда самым теплым днем выдалось 29 июля — воздух прогрелся до +38,2 градуса. В том же году были установлены температурные рекорды: +37,5 градуса — 28 июля, +36,9 — 2 августа, +34,8 — 3 августа.

Еще два температурных максимума были установлены 30 июля и 1 августа 1936 года. Тогда воздух в Москве прогревался до +36,5 и +34,4 градуса соответственно, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю метеонаблюдений.

Самое жаркое 31 июля выдалось в 1920 году. В тот день столбики термометров поднялись до отметки +36,4 градуса.

2 августа 1894 года был установлен рекорд для этого числа за всю историю метеонаблюдений. Столбики теромометра показали +5,5 градуса. В том же году выдалось самое прохладное за всю историю метеонаблюдений 1 августа, когда воздух прогрелся всего до +6,6.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Еще один температурный минимум было установлен 29 июля 1916 года. В тот день в Москве похолодало до +5,6 градуса. В 1971 году выдалось самое холодное в истории метеонаблюдений 31 июля — столбики термометров показали +6,1.

Аномально низкая температура — +6,3 градуса — наблюдалась в столице 3 августа 1911-го. В 1890-м температурный минимум был зафиксирован 28 июля, когда похолодало до +6,9 градуса.

Еще один рекорд по минимальной суточной температуре в городе был установлен 30 июля 1979 года. В тот день термометры показывали +7,6 градуса.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 28 июля по 3 августа

Самыми теплыми днями недели с 28 июля по 3 августа за всю историю метеонаблюдений в Петербурге стали сразу несколько дат в 2010 году. Так, 28 и 29 июля столбики термометров поднялись до рекордных отметок — до +35 и +33 градусов соответственно.

В Северной столице воздух прогревался до +32 30 июля 2012-го, 31 июля 2014 года, 1 августа 1961-го и 3 августа 1896 года. На один градус прохладнее (+31) в городе на Неве было 2 августа 1936-го. Все эти даты вошли в историю как самые теплые 30 и 31 июля, 1, 2 и 3 августа за все время наблюдений за погодой в городе.

Холоднее всего в городе на Неве было 30 июля 1900-го и 1 августа 1948 года. Тогда температура воздуха опускалась до +7.

На один градус теплее (+8) было в городе 29 июля 1904-го, 31 июля 1900 года, 2 августа 1889-го и 3 августа 1969 года. Во все эти дни были установлены суточные температурные минимумы. С тех пор в эти числа июля и августа воздух не остывал до более низких температур.

В 1945 году в городе на Неве выдалось самое холодное за всю историю метеонаблюдений 28 июля. В тот день столбики термометров показали +9 градусов.

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