Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 04:44

В России начнут действовать новые правила для изъятия земли

С 1 сентября в России вступают в силу новые критерии изъятия бесхозных у

Фото: NEWS.ru

С 1 сентября в России вступают в силу новые критерии изъятия бесхозных земельных участков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Процедура возможна при плохом состоянии построек — например разрушенные стены или отсутствие окон.

В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), — сказал он.

Еще одним основанием станет зарастание сорняками более половины участка выше метра в течение года. Депутат подчеркнул, что изъятие земли — мера крайняя. Сначала профильные органы проверят соблюдение критериев и дадут шанс на исправление ситуации. В случае отсутствия реакции процедура изъятия начнется через суд.

В России 1 сентября 2025 года также введут запрет на проведение коммерческой деятельности в границах садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Поправки к закону подготовили парламентарии под руководством заместителя председателя ГД Алексея Гордеева.

законы
Россия
дачи
участки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Гигантские очереди к Крымскому мосту ликвидированы
$8 млрд за роль для жены: сколько стоит сняться в фильме и сериале
Беспилотник повредил ЛЭП на железнодорожной станции в российском регионе
«Росчерк пера»: стало известно, что написала Путину жена Трампа
В России начнут действовать новые правила для изъятия земли
Фигуранты дела о «Крокусе» перед терактом избавились от телефонов
В США призвали Вашингтон и Москву к «серьезной дипломатии»
В Татарстане предупредиил о возможной атаке дронов
В Черниговской области на севере Украины прогремели взрывы
Афтершоки продолжают сотрясать Камчатку
Сколько стоит доехать из Москвы по платной М-4 «Дон» до Сулакского каньона
Стало известно, что делал в России один из участников теракта в «Крокусе»
«Им управляет бес»: в Киеве раскрыли план Зеленского на встречу с Трампом
Еще в одном регионе России предупредили о возможной атаке беспилотников
В Липецкой области объявили красный уровень угрозы атаки дронов
Марочко рассказал об успехах ВС РФ на Украине
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 17 августа, чуть легче?
Силы ПВО дали отпор украинским дронам над российским регионом
Побережье Индонезии содрогнулось от подземных толчков
В Великобритании признали мощь российской армии на фоне саммита на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.