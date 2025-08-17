В России начнут действовать новые правила для изъятия земли С 1 сентября в России вступают в силу новые критерии изъятия бесхозных у

С 1 сентября в России вступают в силу новые критерии изъятия бесхозных земельных участков, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Колунов. Процедура возможна при плохом состоянии построек — например разрушенные стены или отсутствие окон.

В России с 1 сентября начнут действовать новые критерии для изъятия бесхозных земельных участков. Например, причиной для изъятия послужит отсутствие возведенного и зарегистрированного объекта в установленные сроки: пять лет — для земель под строительство, семь лет — под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), — сказал он.

Еще одним основанием станет зарастание сорняками более половины участка выше метра в течение года. Депутат подчеркнул, что изъятие земли — мера крайняя. Сначала профильные органы проверят соблюдение критериев и дадут шанс на исправление ситуации. В случае отсутствия реакции процедура изъятия начнется через суд.

В России 1 сентября 2025 года также введут запрет на проведение коммерческой деятельности в границах садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ). Поправки к закону подготовили парламентарии под руководством заместителя председателя ГД Алексея Гордеева.