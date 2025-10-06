Нежные колокольчики и волшебный аромат: этот цветок превратит дачу в парфюмерный салон

Этот изысканный луковичный цветок превратит вашу дачу в настоящий парфюмерный салон благодаря неповторимому аромату, сочетающему нотки ландыша, цитруса и свежести.
Фрезия — невероятно красивый цветок с нежными колокольчиками всех оттенков радуги (белые, желтые, оранжевые, розовые, фиолетовые), которые цветут с июня по сентябрь, и волшебным ароматом.
Фрезия идеально подходит для солнечных участков с хорошо дренированной почвой, где она образует пышные куртины высотой 30–50 см. Этот цветок не требует сложного ухода — достаточно регулярного полива и подкормок комплексным удобрением каждые две недели. Фрезия прекрасно смотрится в групповых посадках, бордюрах и контейнерах, а ее изогнутые стебли с грациозными соцветиями придают саду воздушность и изысканность. Луковицы выкапывают осенью и хранят до весны в прохладном месте.
