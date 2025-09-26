Из семечка — в воздушное облако со множеством цветков: чудо-многолетник

Гипсофила метельчатая — чудо-многолетник для осенней посадки, который из семечка вырастает в воздушное облако со множеством белых или розовых цветков. Его соцветия прекрасно стоят в срезке, украшая букеты ажурной дымкой.

Гипсофила не требует полива, подкормок и не болеет, а ее ажурная листва подавляет сорняки. Идеальна для рокариев, сухих букетов и фона для роз — посадил раз и навсегда забыл о хлопотах. Ее преимущества: засухоустойчивость, морозостойкость, способность расти на бедных известковых почвах и долговечность (до 25 лет на одном месте).

Посадка в сентябре-октябре: разбросайте семена по поверхности грунта, присыпьте тонким слоем песка и слегка уплотните. Весной гипсофила взойдет сама, а через 2 года образует пышные кусты высотой до 1 метра.

