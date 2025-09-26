Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 16:30

Растет в тени и не требует ухода: многолетник поражает стройными стеблями и россыпью цветов

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Растет в тени и не требует ухода: многолетник поражает стройными стеблями и россыпью цветов! Физостегия виргинская (Physostegia virginiana) способна стать настоящей звездой любого сада. Этот выносливый декоративный кустарник привлекает внимание прямыми, стройными стеблями, увенчанными плотными кистями розово-лиловых или чисто белых цветов.

Благодаря морозостойкости до −35 °C физостегию можно смело высаживать в разных регионах России, от средней полосы до северных областей, не опасаясь зимних морозов. Цветение физостегии начинается в середине лета и продолжается до начала осени, создавая яркий фоновый акцент на цветниках и рабатках. Её необычная способность слегка наклоняться под тяжестью цветов делает куст «живым» и динамичным, а компактная форма позволяет легко сочетать её с другими многолетниками, включая астру, рудбекию и эхинацею.

Садоводы оценят не только декоративность физостегии, но и её неприхотливость: растение прекрасно чувствует себя на солнечных или полутенистых участках, требует минимального ухода и устойчива к заболеваниям. Кроме того, привлекает пчёл и бабочек, поддерживая биоразнообразие и естественные экосистемы в саду. Этот многолетник создаёт эффектные композиции, радует глаз с июля по сентябрь и помогает садоводу создать ухоженный, живой и декоративный уголок с минимумом усилий.

Ранее мы рассказывали о пышных многолетниках. Они красивые, как с обложки, и выносливые, как танк!

сады
цветы
многолетники
дачи
клумба
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Светлаков и Малахов пропали из дела о «Крокусе»
В США 12-летний мальчик на машине родителей устроил гонки с полицией
Закон о тишине в ХМАО: режим и штрафы в 2025 году
На Западе нашли параллели между ЗАЭС и «Фукусимой-1»
«100 тыс. рублей»: в Госдуме призвали поднять зарплату дошкольных педагогов
МВД рассказало, как обманывают россиян с онлайн-подписками
Власти Ростовской области рассказали о ситуации с нехваткой бензина
В Минобрнауки назвали сферу, в которой ИИ обеспечит прорыв
Стая собак едва не растерзала мужчину на российской свалке
Машину с самодельным оружием для тихой стрельбы остановили в Ленобласти
В Ростовской области озвучили последствия новой атаки дронов ВСУ
Появилось уникальное видео с линии обороны ВСУ под Купянском
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.