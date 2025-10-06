Сажаешь в октябре — получаешь гигантские розы до декабря: чудо-цветок

Декоративная капуста — идеальный кандидат для октябрьской посадки. Она не боится ветров, дождей и низких температур. Этот чудо-цветок не только выдерживает заморозки, но и становится краше от холода — его листья приобретают более интенсивную окраску.

В октябре вы можете высадить на клумбу готовую рассаду декоративной капусты, которая будет украшать ваш сад с октября до декабря, а в регионах с мягкими зимами — до весны. Растение образует крупные розетки диаметром до 60 см, напоминающие гигантские розы, с контрастной окраской — зеленые внешние листья и белые, розовые, фиолетовые или кремовые сердцевины.

Декоративная капуста прекрасно переносит пересадку даже в цветущем состоянии, нетребовательна к почвам и освещению. После установления снежного покрова она создает фантастические зимние композиции в саду. Все просто: сажаешь в октябре — получаешь гигантские розы до декабря с минимумом ухода: достаточно полива при посадке и удаления сорняков.

